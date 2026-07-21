Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης έξω από τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών.

Ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη - Eurokinissi

Ένας από τους τουρίστες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψε στο Action 24 τις δραματικές στιγμές που έζησε, καθώς περίμενε στην ίδια ουρά για να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είδε τη γυναίκα να φωνάζει και να αναζητά τον σύζυγό της, ενώ ο άνδρας της βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πέρα, αιμόφυρτος στο έδαφος. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πλησίασε και προσπάθησε να τον βοηθήσει μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες.

«Ήμασταν εδώ και ακούσαμε πολλές δυνατές φωνές, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει προς το μέρος μας. Είδαμε τη γυναίκα πεσμένη στο πλάι, μαζί με παιδιά που φώναζαν. Στην αρχή νομίζαμε ότι είχε πέσει ή ότι είχε συμβεί κάτι άλλο, όμως μετά την ακούσαμε να λέει: “Πού είναι ο άντρας μου;”», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας και συνέχισε:

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε φωνές και είδε κόσμο να τρέχει πανικόβλητος - Eurokinissi

«Τότε κοίταξα προς τα εκεί και είδα την Αστυνομία να κρατάει κάτω τον άνδρα που είχε επιτεθεί. Στον άλλο άνδρα είχαν βάλει τουρνικέ, γιατί αιμορραγούσε πάρα πολύ. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει καλά. Ήταν πραγματικά τρομακτικό».

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Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 60χρονο, ενώ παράλληλα παρείχαν βοήθεια στον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό». Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση.

Το χρονικό της επίθεσης στην Ακρόπολη

Όλα συνέβησαν το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Ο 60χρονος συνελήφθη και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα - Eurokinissi

Μία διερχόμενη γυναίκα ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε πολίτες.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών.

Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες κλήθηκαν να καταθέσουν στις Αρχές.

Ακρόπολη: Συνελήφθη ο 60χρονος δράστης

Ο 60χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Eurokinissi

Τον Ιούνιο είχε οδηγηθεί από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ το 2022 είχε υπάρξει εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ίδρυμα, χωρίς όμως να εντοπιστεί.

Το 2014 είχε μεταφερθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί» για νοσηλεία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού, ενώ τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί στην Κυψέλη για εξύβριση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την υπόθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζοντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.