Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησε στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για την εισαγωγή παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.

Στους πίνακες περιλαμβάνονται οι προσωρινοί δικαιούχοι, οι αιτήσεις που δεν έγιναν δεκτές, καθώς και η αναλυτική μοριοδότηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Οι τρεις κατηγορίες αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης, το οποίο βασίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες κριτηρίων.

Η πρώτη αφορά τα οικονομικά στοιχεία της οικογένειας, με βασικό παράγοντα το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Η δεύτερη σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις όπως οι πολύτεκνες και οι μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και άλλες κοινωνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον πλαίσιο.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις που δίνουν προτεραιότητα στην επιλογή, όπως η ύπαρξη αναπηρίας ή άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πώς ενημερώνονται οι γονείς

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία και την κατάταξή τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxis Net.

Παράλληλα, όσοι θεωρούν ότι η αίτησή τους δεν αξιολογήθηκε σωστά ή διαπιστώνουν κάποιο λάθος στα στοιχεία τους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στο kidcare.dypa.gov.gr . Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και οι ενστάσεις εξετάζονται πριν από την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην ανάρτηση των οριστικών πινάκων, από τους οποίους θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι για τη φιλοξενία των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τη νέα περίοδο λειτουργίας.

Το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ αποτελεί μία σημαντική κοινωνική δράση, καθώς στηρίζει τις εργαζόμενες οικογένειες και τους ανέργους που αναζητούν εργασία, προσφέροντας ασφαλή φιλοξενία και ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής.

Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε οργανωμένες δομές φροντίδας για τα παιδιά τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ για τις ημερομηνίες δημοσίευσης των οριστικών αποτελεσμάτων και τις επόμενες ενέργειες που θα απαιτηθούν.