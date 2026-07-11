Επιταγή αγοράς βιβλίων ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι, το ποσό και η προθεσμία

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STAR.GR
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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση βίντεο Σκάι
Η διοικήτρια ΔΥΠΑ, Γιάννα Χόρνοβα, για τα προγράμματα της Υπηρεσίας (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ.
  • Διατίθενται 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία.
  • Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, 23:59.
  • Οι επιταγές ισχύουν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συμμετέχοντα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν συνολικά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59, ενώ οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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