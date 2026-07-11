Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν συνολικά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59, ενώ οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 σε βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

