ΠΑΟΚ: Βόμβα 20ετίας με Όσμαν ο Μυστακίδης – Έδωσε 11 εκατ. ευρώ!

Απαντά με παικταρά ο ΠΑΟ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.07.26 , 10:37 Μαρίνα Ασλάνογλου: «Bρέθηκα σε τοξική σχέση και είχα το θάρρος να φύγω»
11.07.26 , 10:14 Κατερίνα Παπουτσάκη: Σε ιταλικό mood, με θέατρο & όμορφες στιγμές στη Ρώμη
11.07.26 , 10:07 Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
11.07.26 , 09:49 ΠΑΟΚ: Βόμβα 20ετίας με Όσμαν ο Μυστακίδης – Έδωσε 11 εκατ. ευρώ!
11.07.26 , 09:33 Audi Nuvolari: Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες
11.07.26 , 09:31 Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!
11.07.26 , 09:22 Η κρυφή παραλία «διαμάντι» της Αττικής - Σαν να βρίσκεσαι σε νησί!
11.07.26 , 09:03 Κώστας Κεντέρης: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
11.07.26 , 08:59 Οριστικό: Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου
11.07.26 , 08:44 Τραμπ: 1.000 πύραυλοι κατά Ιράν αν αποπειραθεί να με δολοφονήσει
11.07.26 , 08:25 Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ
11.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιουλίου
10.07.26 , 23:21 Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με θέλανε για τα λεφτά μου»
10.07.26 , 22:32 Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από επικίνδυνη προσπέραση
10.07.26 , 22:29 Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Βαλέρια Λάτσιου: Αυτό είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα εγγόνια του!
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο
Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Α. Αναστασίου
Όσμαν
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Τα δύο μεγάλα σουτ του Όσμαν στον αγώνα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Τσέντι Όσμαν φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αλλάζοντας τα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Οι «ασπρόμαυροι» φέρονται να προχώρησαν σε ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά για να εξασφαλίσουν την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, καθώς θα καταβάλουν περίπου 2 εκατ. ευρώ στους Πράσινους για την αποδέσμευσή του. Παράλληλα, ο 29χρονος άσος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν τα 9 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΣΜΑΝ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΚΑΕ ΠΑΟΚ,
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
SPORTDOG
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουντιάλ 2026: Σάρωσε Η Γαλλία 2-0 Του Μαρόκου
Αθλητικα
Μουντιάλ 2026: «Περίπατος» Γαλλίας στα ημιτελικά με συντριβή του Μαρόκου
Κωστούλας Τετάι στη Μύκονο
Αθλητικα
Μπάμπης Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι, παρέα στη Μύκονο
Νίκη Βελγίου επί των ΗΠΑ
Αθλητικα
Μουντιάλ: Ταπείνωση Τραμπ από το Βέλγιο, πανηγύρια σε όλο τον κόσμο
Έρλινγκ Χάαλαντ: 10+1 Πράγματα Που Δεν Ξέρατε Για Εκείνον
Αθλητικα
Ο ταλαντούχος κύριος Χάαλαντ: 10 + 1 πράγματα που δε γνωρίζατε για εκείνον!
Νικ Καλάθης Βραβεία Status
Αθλητικα
Νικ Καλάθης: Όταν ήταν «Πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς», 16 χρόνια πριν
Τραμπ Ινφαντίνο Μουντιάλ
Αθλητικα
Τραμπ: Σκάνδαλο στο Μουντιάλ με την παρέμβαση για την τιμωρία Μπάλογκαν
Εμμανουήλ Καραλής
Αθλητικα
Fly Athens: Χάλκινος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,81μ.
Κώστας Αντετοκούνμπο
Αθλητικα
Επίσημα στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο – Μεταγραφή μέχρι το 2029
Μπάλσα Πόποβιτς
Αθλητικα
Πόποβιτς: «Δούλεψα σκληρά για να φτάσω ως τον Ολυμπιακό!»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top