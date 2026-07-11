Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο Τσέντι Όσμαν φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αλλάζοντας τα δεδομένα στο πρωτάθλημα.

Οι «ασπρόμαυροι» φέρονται να προχώρησαν σε ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά για να εξασφαλίσουν την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, καθώς θα καταβάλουν περίπου 2 εκατ. ευρώ στους Πράσινους για την αποδέσμευσή του. Παράλληλα, ο 29χρονος άσος φέρεται να έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν τα 9 εκατ. ευρώ.

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