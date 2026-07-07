Τις τελευταίες ημέρες, στην επικαιρότητα κυριαρχούν οι αγώνες του Μουντιάλ το οποίο διεξάγεται στην Βόρεια Αμερική. Και το τελευταίο 48ωρο, στο επίκεκτρο βρέθηκαν οι πολιτικές παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ακυρωθεί η τιμωρία του επιθετικού της Εθνικής του, Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την Βοσνία.

Τελικά, η FIFA μέσω του Προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αποτελεί πολύ στενό συνεργάτη και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε το χατίρι των Αμερικανών και επέτρεψε στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί κανονικά στον νοκ-άουτ αγώνα με το Βέλγιο.

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Είχαν προηγηθεί μία σειρά από τοποθετήσεις προβεβλημένων πολιτικών, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι εξυμνούσαν την απόφαση της FIFA.

Την ίδια ώρα, ο υπόλοιπος πλανήτης και σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα, στην κυριολεξία «έβραζε» με τη μεθόδευση, ενώ πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, έκαναν δηλώσεις και τόνιζαν ότι αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις δημιουργούν ένα άκρως επικίνδυνο προηγούμενο.

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Αποτέλεσμα όλων αυτών, ήταν να υπάρξει παγκόσμιο ενδιαφέρον για το παιχνίδι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βέλγιο, το οποίο διεξήχθη στο Σιάτλ. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη, σε όλες τις ηπείρους, να υποστηρίζουν το Βέλγιο.

Ωστόσο, παρά τις εξωγηπεδικές προσπάθειες, η διαφορά αγωνιστικού επιπέδου ήταν χαώδης. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν 4-1 με χαρακτηριστική άνεση, αφήνοντας τους Αμερικανούς εκτός συνέχειας.

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Το 4ο γκολ σημείωσε ο αρχι-σκόρερ των Βέλγων, Ρομέλ Λουκάκου, και έσπευσε να το πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, μιμούμενος τον χαρακτηριστικό χορό του Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να πικάρει τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο επίσημος λογαριασμός της Βελγικής Ομοσπονδίας, προχώρησε σε ανάρτηση, με τη φράση «Ακυρώστε Αυτό», με σαφή αναφορά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα πανηγυρίστηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθώς θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για μία νίκη του ποδοσφαίρου και των κανόνων, επί των μεθοδεύσεων και του «νόμου του ισχυρού».