Η Γαλλία προκαλεί τρόμο, οι ευρωπαϊκές ομάδες ...ψάχνονται

Οι «Τρικολόρ» είναι απόλυτο φαβορι, αλλά παραδοσιακές δυνάμεις καραδοκούν

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Αθλητικα
Ποιος μπορεί να σταματήσει την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν;

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Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να έχει μπει για τα καλά στα «σημαντικά» ματς και τους αγώνες νοκ-άουτ για την φάση των 32 να έχουν ξεκινήσει, τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή, στον Μεγάλο Τελικό της 19ης Ιουλίου.

Ήδη, η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, έζησε το σοκ του αποκλεισμού της Γερμανίας από την Παραγουάη, στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ παρόμοια τύχη είχε και η Ολλανδία απέναντι στο πολύ αξιόλογο Μαρόκο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εδώ, αποφασισμένος να διαψεύσει τους επικριτές

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ομάδα η οποία ξεχωρίζει ως φαβορί είναι η Γαλλία. Οι «τρικολόρ» σαρώνουν τα πάντα στο διάβα τους, με την τετράδα Ολίσε-Μπαρκολά-Ντεμπελέ-Μπαπέ, να προκαλεί κυριολεκτικά τρόμο στις αντίπαλες άμυνες. Και το ερώτημα που προκύπτει, είναι «ποιος μπορεί να σταματήσει την παρέα του Ντιντιέ Ντεσάν»;

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Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, με δεδομένο ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μοιάζει να βρίσκεται σε κρίση. Γερμανία και Ολλανδία αποδείχθηκαν κατώτερες των προσδοκιών, η Ιταλία δεν είναι καν εκεί, καθώς η Σκουάντρα Ατζούρα βρίσκεται σε πολυετές τέλμα, ενώ οι Άγγλοι που διαθέτουν μία ομάδα γεμάτη ταλέντο, βρίσκουν πάντα κάποιον τρόπο να χύσουν την καρδάρα με το γάλα.

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Συνεπώς, απομένει η πάντα αξιόπιστη Ισπανία που ξέρει να κερδίζει στις μεγάλες διοργανώσεις, με πιθανή έκπληξη την Νορβηγία του φοβερού Χάαλαντ, η οποία κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Από κοντά η Πορτογαλία του Κριστιάνο και φυσικά, η μαχητική Κροατία που ξέρει όσο κανένας άλλος τη φάση των νοκ-άουτ.

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Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Υπάρχει βέβαια και η Νότια Αμερική. Βραζιλία και Αργεντινή αποτελούν παραδοσιακές δυνάμεις. Ο Κάρλο Αντσελότι έχει δώσει άλλη ταυτότητα στην Σελεσάο, από την οποία το ταλέντο δεν έλειψε ποτέ. Οι δε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του 2022, μπορούν πάντα να υπολογίζουν στο άστρο του Λίονελ Μέσι, παρά το γεγονός ότι ο Αργεντινός mega-star αγωνίζεται στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. 

Συμπερασματικά, όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε για μία τελική τετράδα όπου θα κυριαρχήσουν τα φαβορί. Εκτός αν αναδειχθούν ...κομήτες που θα φέρουν την ολική ανατροπή. 

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