Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσκόλεψαν σημαντικά την κατάσβεση. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη επιχειρούν ξανά από αέρος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 το Σάββατο 15 Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και, λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Το μέτωπο κινήθηκε αρχικά προς τα νότια, με κατεύθυνση τον Άγιο Φωκά, ενώ πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Αντίθετα, καλύτερη είναι η εικόνα στη δυτική Σκύρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην προστασία του οικισμού Πεύκο, προς τον οποίο κατευθύνονταν οι φλόγες. Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν έχει πλησιάσει κατοικίες.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μετά τη 1:00 τα ξημερώματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας ενισχύσεις από τρεις περιφέρειες. Συνολικά, στη μάχη επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Στο νησί μεταφέρθηκαν ακόμη 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το ΜΕΤΠΕ Αττικής, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 5 πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ.

Δύο μηνύματα του 112

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς.

Στις 16:31 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες, ενώ στις 18:15 εστάλη δεύτερο μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Πεύκο, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τη Χώρα της Σκύρου.

Ενεργοποιήθηκε το Copernicus

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και η Υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη χαρτογράφηση των περιοχών που πλήττονται.

Η ενεργοποίηση έγινε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται η διάθεση δορυφορικών χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία θα βοηθήσουν τις αρμόδιες Αρχές να αποτυπώσουν την έκταση της πυρκαγιάς και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την κατάσταση.

Τα δεδομένα και οι χάρτες του Copernicus θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και τη διαχείριση των συνεπειών της.