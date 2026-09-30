Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αγόρι στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αδμητού από το ύψος της οδού Περγάμου.
Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει γυναίκα
Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο «Παίδων». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αγόρι είναι σε καλή κατάσταση.
Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο
Παράλληλα, χθες το βράδυ ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε μια έγκυο στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείςα Κολιάτσου.
Λάρισα: Η στιγμή της παράσυρσης 4χρονης από δίκυκλο - Βίντεο ντοκουμέντο
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή τον δρόμο.
Την ώρα εκείνη, νεαρός που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί ελαφρά.
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Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή της.
Μετά το τροχαίο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αναβάτη του ηλεκτρικού πατινιού, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.