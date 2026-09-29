Νέο βίντεο από την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων έρχεται στο φως, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για την έντονη συμπεριφορά της απέναντι σε μικρούς μαθητές.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και δείχνει τη στιγμή που βρίσκεται στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι.

Η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ στη συνέχεια να λέει στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Εκείνος φέρεται να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε απευθυνθεί στο παιδί του.

Άνω Λιόσια: Από τις φωνές της εκπαιδευτικού στον ξυλοδαρμό της

Η επίθεση σε βάρος της σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να φωνάζει έντονα σε μικρά παιδιά, με αφορμή ζημιά σε αντικείμενα του σχολείου. Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει: «Θα σας κόψω τα χέρια».

Σύμφωνα με την οικογένεια ενός 4χρονου κοριτσιού, η ένταση ξεκίνησε όταν παιδιά έβγαλαν μία καρέκλα για να παίξουν και την έβαψαν με κηρομπογιές. Ο θείος του παιδιού καταγγέλλει επίσης ότι η διευθύντρια φέρεται να χτύπησε τη μικρή στο χέρι και το μάγουλο.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά από μήνυση της διευθύντριας, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη.

Παράλληλα, γονείς καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά της διευθύντριας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και καταγγελία μαθητή γειτονικού σχολείου, σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτικός φέρεται να του είπε «φύγε μαύρε».

Η εκπαιδευτικός, μετά την επίθεση που δέχθηκε, νοσηλεύεται τραυματισμένη με κάταγμα στη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.