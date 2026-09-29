Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού

Τι ακολούθησε μετά τις φωνές της εκπαιδευτικού στα παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 19:27 Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους
29.09.26 , 19:17 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
29.09.26 , 19:08 Νέοι κανόνες για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες
29.09.26 , 18:19 Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού
29.09.26 , 18:15 Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
29.09.26 , 17:59 Γεωργιάδης για Πατούλη: Όλες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας
29.09.26 , 17:53 Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για διακοπές - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα
29.09.26 , 17:38 Τζώνη Θεοδωρίδης: Αγκαλιά με τη σύζυγο και την κούκλα κόρη του
29.09.26 , 17:36 Συγκινεί ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: «Εδώ θα ήθελα να είμαστε για πάντα»
29.09.26 , 17:25 Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026
29.09.26 , 17:24 Συντάξεις χηρείας: Ποιοι δικαιούχοι χάνουν - Ποιες ανισότητες μένουν
29.09.26 , 17:18 GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!
29.09.26 , 17:02 Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του
29.09.26 , 16:57 Πετράκης - Αλατζίδου: Το promo video για το «Έτσι Απλά Pagrati»
29.09.26 , 16:55 «H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού
Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην εκπομπή της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Live News - Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων να δέχεται ξυλοδαρμό από άνδρα.
  • Η επίθεση συνέβη μετά από καταγγελίες για την έντονη συμπεριφορά της απέναντι σε μαθητές.
  • Η διευθύντρια φέρεται να φώναξε σε παιδιά και να τα απείλησε, προκαλώντας την αντίδραση γονέων.
  • Η μητέρα του 4χρονου κοριτσιού συνελήφθη μετά από μήνυση της διευθύντριας, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και κατά του πατέρα.
  • Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται με σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου κατάγματος στη μύτη.

Νέο βίντεο από την επίθεση σε βάρος της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων έρχεται στο φως, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για την έντονη συμπεριφορά της απέναντι σε μικρούς μαθητές. 

Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια

Το βίντεο έχει καταγραφεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και δείχνει τη στιγμή που βρίσκεται στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι. 

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού

Η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ στη συνέχεια να λέει στον άνδρα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Εκείνος φέρεται να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε απευθυνθεί στο παιδί του. 

Άνω Λιόσια: Από τις φωνές της εκπαιδευτικού στον ξυλοδαρμό της 

Η επίθεση σε βάρος της σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να φωνάζει έντονα σε μικρά παιδιά, με αφορμή ζημιά σε αντικείμενα του σχολείου. Μεταξύ άλλων, ακούγεται να λέει: «Θα σας κόψω τα χέρια». 

Σύμφωνα με την οικογένεια ενός 4χρονου κοριτσιού, η ένταση ξεκίνησε όταν παιδιά έβγαλαν μία καρέκλα για να παίξουν και την έβαψαν με κηρομπογιές. Ο θείος του παιδιού καταγγέλλει επίσης ότι η διευθύντρια φέρεται να χτύπησε τη μικρή στο χέρι και το μάγουλο. 

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού μετά από μήνυση της διευθύντριας, ενώ μήνυση έχει κατατεθεί και σε βάρος του πατέρα για σωματική βλάβη. 

Παράλληλα, γονείς καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά της διευθύντριας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και καταγγελία μαθητή γειτονικού σχολείου, σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτικός φέρεται να του είπε «φύγε μαύρε». 

Η εκπαιδευτικός, μετά την επίθεση που δέχθηκε, νοσηλεύεται τραυματισμένη με κάταγμα στη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζωνάκης: Επικράτησε Πανικός - Τι Κατέθεσε Νοσηλεύτρια
Ελλαδα
«H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»
Μεταμόρφωση: Απόβλητα Της Interbeton Κατέληγαν Στον Κηφισό
Ελλαδα
Μεταμόρφωση: Απόβλητα της Interbeton κατέληγαν στον Κηφισό - Μία σύλληψη
Άνω Λιόσια: Με Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις Η Διευθύντρια
Ελλαδα
Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια
Αγροτικά κονδύλια
Ελλαδα
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις, γράφει το Politico
Μαζωνάκης: Άρση Απορρήτου Επικοινωνιών Ζητά Ο Εισαγγελέας
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα έξι κινητά τηλέφωνα που «ανοίγουν» για την υπόθεση
Δολοφονία Καρολάιν: Η Εξομολόγηση Του Πατέρα Της
Ελλαδα
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
«Κολαστήριο» Η Κλινική Στη Θεσσαλονίκη: Τι Λένε Καταγγελίες
Ελλαδα
Νέες καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη- «Μου ζήτησαν 12.000 ευρώ»
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική Παρέμβαση Για Την Παράνομη Κλινική
Ελλαδα
Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
Θάσος: Νεκρός ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε
Ελλαδα
Θάσος: Νεκρός 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top