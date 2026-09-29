Άνω Λιόσια: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις & κάταγμα στη μύτη η διευθύντρια

Ξυλοκοπήθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού της

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Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όπου η διευθύντρια δέχθηκε επίθεση από πατέρα μαθητή.
  • Η διευθύντρια νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.
  • Η επίθεση συνέβη μετά από έντονη συζήτηση με τους μαθητές για καταστροφή της τραμπάλας.
  • Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μηνύσεις και η αστυνομία αναζητά τον δράστη.
  • Το νηπιαγωγείο λειτούργησε κανονικά, αλλά με ελάχιστους μαθητές λόγω του φόβου.

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια. Διευθύντρια του σχολείου μίλησε σε έντονο ύφος τους μαθητές όταν τους είδε να καταστρέφουν την τραμπάλα. Η συμπεριφορά της προκάλεσε την αντίδραση περαστικών. Ο πατέρας ενός παιδιού χτύπησε την εκπαιδευτικό, και τώρα εκείνη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και υπέβαλε και μηνύσεις. 

Ένας μαθητής από διπλανό σχολείο ζήτησε από την εκπαιδευτικό να πάψει να μιλά με αυτόν τον τρόπο και η εκπαιδευτικός του επιτέθηκε φραστικά. «Ότι θέλω θα κάνω. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα... Σε πήρα φωτογραφία», του φώναζε. Το περιστατικό συνεχίστηκε για ώρα με τη διευθύντρια να είναι εκτός εαυτού. 

Άνω Λιόσια: Αλλάζει νηπιαγωγείο η διευθύντρια που φώναζε έξαλλη στα παιδιά

Άνω Λιόσια: Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με κινητό τις αντιδράσεις της διευθύντριας

Άνω Λιόσια: Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με κινητό τις αντιδράσεις της διευθύντριας

Όσα έγιναν στην αυλή του νηπιαγωγείου κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο ένας κάτοικος της περιοχής και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο. 

Ο πατέρας ενός κοριτσιού επιτέθηκε στη διευθύντρια και την έστειλε στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, έφτασε στο σχολείο, τη γρονθοκόπησε κι εξαφανίστηκε. 

Άνω Λιόσια: Η εκπαιδευτικιός κατέληξε στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση με γροθιές 

Λίγο αργότερα, στο νηπιαγωγείο έφτασε η αστυνομία. Η νηπιαγωγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκανε μήνυση στην οικογένεια του παιδιού ενώ όλα αυτά έγιναν μπροστά στο δικό της παιδί που φοιτά στο ίδιο σχολείο. 

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«Σκεφτείτε μια νέα γυναίκα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, μπροστά στο παιδί της, μπροστά σε ανήλικους μαθητές, έστω να το δεχτούμε ότι έχει ξεφύγει λεκτικά, θα ελεγχθεί από την υπηρεσία, αλλά να φτάσουμε στο σημείο να ξυλοκοπείται βάναυσα; Πραγματικά μας αφήνει άφωνους αυτό το περιστατικό», λέει ο Διονύσης Αναστασόπουλος, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη μια γυναίκα και αναζητείται ο δράστης της επίθεσης 

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη μια γυναίκα και αναζητείται ο δράστης της επίθεσης 

Μετά τη μήνυση της νηπιαγωγού, συνελήφθη μια γυναίκα για απειλή και εξύβριση ενώ οι αρχές αναζητούν έναν άντρα, αγνώστων στοιχείων για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. 

Το νηπιαγωγείο σήμερα (29/9) λειτουργησε κανονικά αλλά με ελάχιστα παιδιά. Τα περισσότερα φοβήθηκαν μετά το χθεσινό επειδόσιο να πάνε στο σχολείο. 

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη η μητέρα της μαθήτριας μετά από μήνυση της νηπιαγωγού

Η διευθύντρια, αφού αναρρώσει, θα πάρει μετάθεση για άλλο σχολείο ώστε να μην προκληθεί κάποια νέα ένταση. 

 

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