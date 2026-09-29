Γαβαλάς: «Τον αδίκησα στο GNTM και με έκανε να κλάψω με την εξέλιξή του»

Όσα είπε για τις auditions και τους κριτές του GNTM

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Ο Λάκης Γαβαλάς στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για το GNTM και όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως οι κριτές δεν είναι πάντα βέβαιοι από την πρώτη στιγμή για τις επιλογές τους.

Ο γνωστός σχεδιαστής και κριτής του διαγωνισμού μόδας αναφέρθηκε στις auditions, αλλά και την εξέλιξη των διαγωνιζόμενων που έχουν ήδη περάσει από την κριτική επιτροπή.

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Με αφορμή την εμφάνιση του γιου της Αγγελικής Ηλιάδη στο GNTM ο Λάκης Γαβαλάς παραδέχτηκε πως, αν και του έδωσε το «ναι», εκ των υστέρων θεωρεί ότι ίσως δεν ήταν η σωστή απόφαση.

Γαβαλάς: «Τον αδίκησα στο GNTM και με έκανε να κλάψω με την εξέλιξή του»

«Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά, επειδή πάντα είμαι ειλικρινής, κακώς που του έδωσα το “ναι”. Γιατί έτσι το μοντάρεις σε ένα παιδί ότι κάτι είναι, ότι είναι έτοιμο, ενώ δεν είναι», είπε χαρακτηριστικά στον Πρώτο καφέ με τη Ζήνα.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως έχει υπάρξει περίπτωση διαγωνιζόμενου που αρχικά θεωρήθηκε ότι δεν άξιζε μια θέση στο παιχνίδι, όμως στη συνέχεια τον διέψευσε με την πορεία του.

«Όπως αδίκησα ένα άλλο παιδί, το οποίο τελικά με έχει κάνει και έχω κλάψει μέσα στο σόου με την εξέλιξή του», ανέφερε, εξηγώντας πως στο GNTM οι πρώτες εντυπώσεις δεν είναι πάντα αρκετές για να προβλέψουν την πορεία ενός μοντέλου.

«Πρέπει να δίνουμε χρόνο»

Ο Λάκης Γαβαλάς στάθηκε και στη δυσκολία της δουλειάς της κριτικής επιτροπής, καθώς οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο την εξωτερική εμφάνιση ενός υποψηφίου.

Γαβαλάς: «Τον αδίκησα στο GNTM και με έκανε να κλάψω με την εξέλιξή του»

Όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο παίζουν ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται την παρουσία του μπροστά στις κάμερες.

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«Πρέπει να δίνουμε πάντα χρόνο, να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε τις αξίες κάποιων ανθρώπων», σημείωσε.

Αναφερόμενος μάλιστα στις auditions, εξήγησε πως οι κριτές καλούνται πολλές φορές να λειτουργήσουν και ως… ψυχολόγοι, αφού μέσα σε ελάχιστο χρόνο πρέπει να καταλάβουν την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου.

Το «next top model» έχει αλλάξει

Ο σχεδιαστής μίλησε και για το πώς έχει εξελιχθεί η έννοια του μοντέλου μέσα στα χρόνια.

Όπως τόνισε, το σημερινό πρότυπο δεν περιορίζεται πλέον σε μία συγκεκριμένη εικόνα, αλλά αφορά μια πολύ πιο σύνθετη προσωπικότητα και μια καριέρα που μπορεί να εξελιχθεί με διαφορετικούς τρόπους.

«Γι' αυτό είμαστε και τέσσερις φωνές διαφορετικές, και με πέντε τη Ζενεβιέβ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάθε μέλος της επιτροπής βλέπει τους υποψήφιους από διαφορετική οπτική.

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«Ο καθένας από εμάς έχει και μια ιδέα, αλλά έτσι σφαιρικά, το άτομο καταλαβαίνει τι θα πει το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του», πρόσθεσε.

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε, μάλιστα, πως οι κριτές δεν σκέφτονται μόνο το τι μπορεί να κάνει ένας διαγωνιζόμενος μέσα στο GNTM, αλλά και πού θα μπορούσε να βρίσκεται επαγγελματικά δύο χρόνια αργότερα.

Γαβαλάς: «Τον αδίκησα στο GNTM και με έκανε να κλάψω με την εξέλιξή του»

«Εμείς μιλάμε τώρα με τα παιδιά για μετά από δύο χρόνια. Δηλαδή, το αντίκτυπό τους θα είναι μετά από δύο χρόνια», είπε.

Κλείνοντας, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ενθουσιασμένος με τη φετινή ομάδα του GNTM, ευχαριστώντας την παραγωγή, το Star και τους συνεργάτες του στην κριτική επιτροπή.

«Είμαστε μια υπέροχη παρέα και έτσι θα πάει, θα το δείτε μέχρι τέλους», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα πως είναι και ο ίδιος φανατικός τηλεθεατής του GNTM.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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