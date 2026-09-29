GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Οι υποψήφιοι «συστήθηκαν» στη Ζήνα – Οι ατάκες τους

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Πόζες, χαμόγελα, πηγαδάκια και αρκετή λάμψη είχε το backstage των auditions του GNTM, εκεί όπου οι υποψήφιοι έζησαν από κοντά την πρώτη τους επαφή με την επιτροπή και την ατμόσφαιρα του δημοφιλούς διαγωνισμού μόδας του Star

Εκεί βρέθηκε και η εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα με τον Σπύρο Σιγούρο, συναντώντας υποψήφιους που είχαν ο καθένας τη δική του ιστορία και διαφορετικό λόγο για τον οποίο αποφάσισε να διεκδικήσει μια θέση στο GNTM.

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Ήρθα με την αξία μου», είπε για την audition στο GNTM

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Ανάμεσά τους ήταν ένας υποψήφιος που αποκάλυψε πως τον παροτρύνουν να δηλώσει συμμετοχή εδώ και χρόνια, από την Α’ Γυμνασίου! Μάλιστα, σήμερα εργάζεται στην οικοδομή, ενώ όπως είπε με χιούμορ, έχει δουλέψει και σε γραφείο τελετών, όπου… «σκάβει».

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Τα βλέμματα τράβηξαν και οι εμφανίσεις των υποψηφίων. Ένας από αυτούς ξεχώρισε για τις ιδιαίτερες μπότες του, τις οποίες, όπως αποκάλυψε, του είχε κάνει δώρο φίλος του από το Μεξικό και θεωρεί γούρι. Ένας ακόμη υποψήφιος επέλεξε μια ξεχωριστή γραβάτα, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «τη γραβάτα που θα με φτάσει στον τελικό».

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ατάκες των διαγωνιζόμενων για την επιτροπή. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί φαίνεται πως προκαλεί… δέος σε κάποιους, με υποψήφιο να παραδέχεται πως τη φοβάται λίγο, καθώς «δεν γουστάρει κάποια πράγματα και ξαφνικά το λέει».

Άλλοι, πάλι, μπήκαν από την πρώτη στιγμή στο κλίμα του GNTM με αρκετή αυτοπεποίθηση. Υποψήφιος που είχε λάβει μέρος και πέρυσι εξήγησε πως επέστρεψε πιο δυναμικός, έχοντας καταλάβει τι μπορεί να είχε πάει διαφορετικά στην προηγούμενη προσπάθειά του.

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

«Δεν έχω έρθει τέλειος, έχω έρθει περισσότερο έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το μόντελινγκ αποτελεί για εκείνον όνειρο ζωής.

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Στα backstage υπήρχαν, φυσικά, και αρκετές πιο προσωπικές ιστορίες. Μια υποψήφια μίλησε για τη ζωή της στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται σχεδόν 30 χρόνια, αλλά και για τον γάμο της, ενώ εξήγησε πως βλέπει τη συμμετοχή της στο GNTM ως μια ακόμη ευκαιρία να κυνηγήσει ένα όνειρο.

GNTM: Τα backstage των auditions – Οι υποψήφιοι που ξεχώρισαν

Από τις auditions δεν έλειψαν ούτε οι πιο χιουμοριστικές στιγμές, με τους υποψηφίους να δείχνουν από νωρίς τον χαρακτήρα τους, να αυτοσαρκάζονται και να αντιμετωπίζουν με χαμόγελο την αγωνία της πρώτης μεγάλης δοκιμασίας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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