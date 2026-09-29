Η νέα σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις αίθουσες. Υπάρχουν, όμως, ήδη και κάποιοι που ψάχνουν χρόνο για ξεκούραση και κάνουν σχέδια για μικρές αποδράσεις και ταξίδια.

Το ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς 2026 - 2027 περιλαμβάνει εθνικές επετείους, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς και τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά και του Πάσχα.

Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολικές αργίες του έτους 2026-2027 παρακάτω:

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου)

Όπως γίνεται πάντα, την προηγούμενη εργάσιμη μέρα (δηλαδή την Τρίτη 27/10) θα διεξαχθούν οι σχολικές γιορτές και δε θα γίνουν μαθήματα.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 (Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου)

Διακοπές Χριστουγέννων - Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Επομένως, μαθήματα δε θα γίνουν από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, ως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου.

- Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Επομένως, 15 Μαρτίου 2027 (Καθαρά Δευτέρα)

Πρόκειται για πρώτο και μοναδικό τριήμερο του 2027, που θα δώσει χρόνο στους μαθητές και στους δασκάλους τους να ξεκουραστούν.

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027 (Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου)

Όπως την 28η Οκτώβριου, έτσι και εδώ οι σχολικές γιορτές θα γίνουν μια μέρα πριν (Τετάρτη 24/3) και δε γίνει κανονικό μάθημα.

Διακοπές Πάσχα - Τα μαθήματα θα σταματήσουν την Παρασκευή πριν τη Μεγάλη Δευτέρα (26 Απριλίου 2027) και η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Επομένως, μαθήματα δε θα γίνουν από το Σάββατο 27 Απριλίου ως τις 10/5.

- Τα μαθήματα θα σταματήσουν την Παρασκευή πριν τη Μεγάλη Δευτέρα (26 Απριλίου 2027) και η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Πρωτομαγιά 2027 - Το 2027 η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου) και η υποχρεωτική αργία μεταφέρεται για την Τρίτη 4 Μαΐου. Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει το σχολικό πρόγραμμα, καθώς τα σχολεία θα είναι κλειστά για τις διακοπές του Πάσχα.

Το τελευταίο μάθημα στα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2026 - 2027 έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα μαθήματα θα έχουν σταματήσει νωρίτερα, αφού τον Ιούνιο δίνονται οι εξετάσεις.

*Οι αργίες των Τριών Ιεραρχών και του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος φέτος χάνονται. Η πρώτη πέφτει Σάββατο και η Δεύτερη πέφτει όταν θα έχουν ήδη κλείσει τα σχολεία.