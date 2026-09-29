Σφραγίζεται σήμερα ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε στο επίκεντρο του ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς, χωρίς να έχει άδεια. Η υπόθεση πλέον αποκτά ευρύτερο ενδιαφέρον λόγω του δικτύου μονάδων υγείας που συνδέονται με τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και σε άλλες κλινικές του ίδιου επιχειρηματικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και μονάδα στη Λάρισα, ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν εδώ και καιρό δημόσιες αξιολογήσεις ασθενών και συγγενών που περιγράφουν αρνητικές εμπειρίες από τη νοσηλεία στην κλινική της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr ο ιδιοκτήτης της κλινικής έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας σε αρκετές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Κατερίνη, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Τα προηγούμενα χρόνια φέρεται να επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητά του στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, αποκτώντας μονάδες ακόμη και μέσω πλειστηριασμών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει την κλινική της Λάρισας με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Οι κακές κριτικές που είχαν καταγραφεί

Πέρα από τα επίσημα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών, η κλινική της Θεσσαλονίκης είχε συγκεντρώσει στο διαδίκτυο αρκετές αρνητικές αξιολογήσεις από ασθενείς και συγγενείς ασθενών.

Στις δημόσιες κριτικές που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς γίνονται αναφορές σε προβλήματα στη νοσηλεία, στην εξυπηρέτηση, στην επικοινωνία με το προσωπικό και σε περιπτώσεις όπου συγγενείς υποστηρίζουν ότι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες κατά την παραμονή των δικών τους ανθρώπων στην κλινική.

«Ό,τι χειρότερο για άνθρωπο κατάκοιτο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Η εμπειρία μας κράτησε λίγες μέρες ευτυχώς. Απαγορεύουν το επισκεπτήριο κάθε μέρα για τους δικούς τους λόγους και σε άνθρωπο ανήμπορο που δεν επικοινωνεί», αναφέρει μία από τις κριτικές.

«Απαράδεκτοι. Απορώ πώς λειτουργεί ακόμη. Άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητική συμπεριφορά προς τους ηλικιωμένους, ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη στον χώρο, εκμεταλλευτές (μέχρι και το νερό το πληρώναμε)», γράφει άλλος.

Θεσσαλονίκης: Πώς κατέληξαν οι αρχές στο λουκέτο της κλινικής

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΑΔ, η κλινική είχε θέσει σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, παρότι το συγκεκριμένο τμήμα «δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας».

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της κλινικής είχε αναρτηθεί ενημερωτικό βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος και ο εξοπλισμός του. Μεταξύ άλλων, υπήρχε θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς, σύμφωνα με την ΕΑΔ, να έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την κλινική.

Η Αρχή αναφέρει ότι ο γιατρός, από το 2022, συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια συμμετείχε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Η ΕΑΔ χαρακτηρίζει τον γιατρό «συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος», σύμφωνα με το πόρισμά της.

Θεσσαλονίκη: Χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε δείγμα ασθενών που εισήχθησαν στην κλινική για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαγνώσεις οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, «δεν αφορούσαν κακοήθεια».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ωστόσο, χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα ευρήματα αυτά αποτελούν «ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ» για την αποζημίωση των νοσηλειών. Πρόκειται για εύρημα που η Αρχή διαβίβασε στον ΕΟΠΥΥ για τις δικές του ενέργειες και τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που είχαν υποβληθεί.

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ΜΕΘ και με ελλείψεις προσωπικού

Ο έλεγχος της ΕΑΔ δεν περιορίστηκε στο Ογκολογικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κλινική δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ δε διέθετε προσωπικό σε προβλεπόμενες ειδικότητες, όπως ακτινοδιαγνώστη.

Παράλληλα, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων δεν απασχολούνταν με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας και δεν υπήρχαν έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους γιατρούς, όπως απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η ΕΑΔ διαπίστωσε ότι η κλινική δε διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική, με βάση τη δυναμικότητα που αναφερόταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Θεσσαλονίκη: Είχε προηγηθεί έλεγχος το 2025

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας είχε πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας το 2025 και είχε διαπιστώσει ότι η κλινική δε διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή είχε εισηγηθεί την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις. Μετά την ανάκληση, στις αρχές του 2026, είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η ΕΑΔ επισημαίνει, ωστόσο, ότι στον συγκεκριμένο προηγούμενο έλεγχο δεν είχαν καταγραφεί τα ευρήματα που εντόπισε η ίδια, μεταξύ άλλων η ύπαρξη του μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος, ο θάλαμος βιολογικής ασφάλειας και η απουσία ΜΕΘ.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για τις ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται σχετικά με τα στοιχεία που υπέβαλε η κλινική για την αποζημίωση νοσηλειών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.