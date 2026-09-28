Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!

Ποια κριτής τον αναγνώρισε αμέσως;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, συμμετείχε στις auditions του GNTM.
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα τον αναγνώρισε αμέσως, ενώ ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε το τατουάζ του.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του έδωσε το πρώτο 'όχι' λόγω ύψους και έλλειψης εμπειρίας.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία, ενώ οι υπόλοιποι κριτές συμφώνησαν με το 'όχι'.
  • Ο Μπάμπης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ασχολείται με το μόντελινγκ παρά την αποτυχία του.

Ο μεγαλύτερος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη πέρασε το κατώφλι του GNTM, με την Μπέττυ Μαγγίρα, μόλις τον είδε, να τον αναγνωρίζει αμέσως.

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Ο Άγγελος Μπράτης, από την άλλη, στάθηκε στο ιδιαίτερο τατουάζ στο μπράτσο του, με τον 21χρονο να αποκαλύπτει τον συμβολισμό του: «Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει είναι όταν έχασα τον παππού μου. Με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου», είπε. 

GNTM 2026: Το ιδαίτερο τατουάζ στο μπράστο του Μπάμπη Λαζαρίδη

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Ο ίδιος δεν έχει ακόμα εμπειρία από τις πασαρέλες, γεγονός που αποτυπώθηκε στην audition του, με την Μπέττυ Μαγγίρα να σχολιάζει: «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα».

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του έδωσε το πρώτο «όχι», εξηγώντας ότι η απόφασή της θα ήταν διαφορετική, αν διέθετε περισσότερο ύψος: «Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν το ύψος σε περιορίζει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα, οπότε εδώ στον διαγωνισμό θα σου είναι δύσκολο να προχωρήσεις».

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, στις auditions του GNTM

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, στις auditions του GNTM

Ο Λάκης Γαβαλάς, ωστόσο, αποφάσισε να του δώσει μία δεύτερη ευκαιρία: «Λόγω του άγχους που έχεις, θα ήθελα να είμαι επιεικής σήμερα μαζί σου. Θα το πάρω στην ευθύνη μου και θα σου πω ένα "ναι"», δήλωσε.

Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησαν τόσο η Μπέττυ Μαγγίρα όσο και η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης, πράγμα που σημαίνει ότι το ταξίδι του γιου της τραγουδίστριας στο GNTM.

«Ήσουν απίστευτα αμήχανος. Νομίζω δεν είσαι έτοιμος ακόμα για αυτή τη βιομηχανία και από μένα είναι "όχι"», τόνισε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Υλικό υπάρχει. Δούλεψέ το κι εδώ είμαστε να έρθεις», τον ενθάρρυνε ο Άγγελος Μπράτης.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, αν και στεναχωρήθηκε, δήλωσε πως θα συνεχίσει να ασχολείται με το μόντελινγκ: «Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα, κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα "όχι" δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, θα συνεχίσω στο μόντελινγκ».

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