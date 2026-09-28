Από τα καλλιστεία & τη Versace στο GNTM: Η Σταυρούλα «μάγεψε» τους κριτές

«Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και το Next Top Model»

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Με μητέρα μοντέλο, η Σταυρούλα Χαλκιά αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.

Η 20χρονη Σταυρούλα έχει μόλις έναν χρόνο προϋπηρεσίας στο μόντελινγκ, ωστόσο έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα στον χώρο της μόδας.

GNTM 2026: Καθήλωσε τους κριτές η 20χρονη καλλονή!

GNTM 2026: Καθήλωσε τους κριτές η 20χρονη καλλονή!

«Αύριο φεύγω για Μιλάνο. Θα κάνω το fitting στον Versace», αποκάλυψε στους κριτές, προσθέτοντας ότι συμμετείχε σε καμπάνια του δημοφιλούς ιταλικού brand, Denny Rose.

Κατά τη διάρκεια της audition της, απευθύνθηκε στον Λάκη Γαβαλά, αποκαλύπτοντάς του πως την είχε στέψει Miss Young.

Παρ' όλα αυτά, η μελαχρινή καλλονή ξεκαθάρισε πως βρίσκεται ακόμα στην αρχή, καθώς έχει μεγάλες βλέψεις για τον εαυτό της.

Η Σταυρούλα Χαλκιά τα παράτησε όλα για το GNTM!

Η Σταυρούλα Χαλκιά τα παράτησε όλα για το GNTM!

Οι κριτές έμειναν έκπληκτοι από τη φυσική ομορφιά της και το εύπλαστο σώμα της, επιβεβαιώνοντας ότι είναι «model material», όπως της επισήμαναν πολλάκις οι ειδικοί.

Η Μπέττυ Μαγγίρα εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι η νικήτρια του φετινού κύκλου: «Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το Next Top Model».

Οι κριτές ψήφισαν μαζί, δίνοντας στη νεαρή κοπέλα πέντε «ναι», που την έστειλαν στο bootcamp. Αν και στην έξω ζωή την πολιορκούν πολλοί μνηστήρες της μόδας, εκείνη νιώθει ότι πήρε τη σωστή απόφαση να έρθει στο GNTM, βλέποντας ήδη τον εαυτό της στο σπίτι.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

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