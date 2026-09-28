Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026

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28.09.26 , 19:00 Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
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Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
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Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό τρεις διαφορετικές εκφράσεις του σύγχρονου χαρακτήρα της: οδηγική απόλαυση και επιδόσεις, κορυφαία τεχνολογία και ξεχωριστή σχεδίαση.

Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της παρουσίας της PEUGEOT θα είναι το νέο E-208 GTi, το οποίο πραγματοποιεί στην Auto Athina 2026 την Πανελλήνια Πρεμιέρα του, πριν από την επίσημη έναρξη της εμπορικής του πορείας στη χώρα μας. Δίπλα του, το E-3008 Long Range, με «Best-in-Class» μικτή αυτονομία που φτάνει τα 701 km, αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της PEUGEOT στην ηλεκτροκίνηση, ενώ το νέο E-408, λίγους μόλις μήνες μετά το λανσάρισμά του στην Ελλάδα, έρχεται στην έκθεση έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή σχεδίαση και τη δυναμική του πορεία.

PEUGEOT E-208 GTi: Ένας νέος θρύλος, κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα

Η επιστροφή τριών εμβληματικών γραμμάτων στην γκάμα της PEUGEOT αποτελεί από μόνη της είδηση. Το GTi επιστρέφει, αυτή τη φορά στην ηλεκτρική εποχή, και οι επισκέπτες της Auto Athina 2026 θα είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο PEUGEOT E-208 GTi.

Σχεδιασμένο από την PEUGEOT Design και εξελιγμένο από την PEUGEOT Sport, το νέο E-208 GTi μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή μία ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με το θρυλικό 205 GTi. Παράλληλα, γράφει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της PEUGEOT.

Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026

Με 281 ίππους και 345 Nm ροπής, επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ διαθέτει την καλύτερη αναλογία κιλών ανά ίππο στην κατηγορία του. Η συνδυασμένη αυτονομία του φτάνει έως τα 375 km WLTP, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μπορεί να συμβαδίσει με την οδηγική απόλαυση και τις υψηλές επιδόσεις που βρίσκονται διαχρονικά στην καρδιά της φιλοσοφίας GTi.

Πίσω από τις επιδόσεις του E-208 GTi βρίσκεται η τεχνογνωσία της PEUGEOT Sport, η οποία αξιοποίησε την εμπειρία της από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και το αγωνιστικό πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), μεταφέροντας τεχνολογία από την πίστα στον δρόμο. Οι επεμβάσεις είναι εκτεταμένες και αφορούν το πλαίσιο και την ανάρτηση, το μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και το ενισχυμένο σύστημα πέδησης, αλλά και τη διαχείριση του ηλεκτροκινητήρα και της μπαταρίας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά υψηλή απόδοση ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Πριν ξεκινήσει επίσημα την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, το νέο E-208 GTi θα βρίσκεται στην Auto Athina, προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη γεύση από τη νέα εποχή των GTi της PEUGEOT.

Η PEUGEOT δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026
PEUGEOT E-3008 Long Range: 701 km ηλεκτρικής ελευθερίας

Δίπλα στην οδηγική απόλαυση του E-208 GTi, η PEUGEOT παρουσιάζει μια διαφορετική διάσταση της ηλεκτροκίνησης: την ελευθερία που προσφέρει η μεγάλη αυτονομία.Το PEUGEOT E-3008 Long Range φτάνει τα 701 km αυτονομίας, καταρρίπτοντας στην πράξη έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς που συνδέονται με την ηλεκτρική μετακίνηση και τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του σε ηλεκτρική αυτονομία.

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026

Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα STLA Medium, το E-3008 συνδυάζει την υψηλή ηλεκτρική απόδοση με τη δυναμική fastback σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά του μοντέλου. Στο εσωτερικό, το PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® και η εντυπωσιακή κυρτή οθόνη 21 
 

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