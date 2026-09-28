Μαρινάκης: Τον Νοέμβριο η επιστροφή ενοικίου σε 1 εκατ.  ενοικιαστές

Ποιοι θα λάβουν επιστροφή διπλού ενοικίου

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Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Σ. Δημητρόπουλος
Επιστροφή ενοικίου (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, συνολικού ποσού 4,9 εκατ. ευρώ.
  • Στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου.
  • Η χρήση του IRIS έχει αυξηθεί σημαντικά, με 126,4 εκατ. συναλλαγές το 2025 και 4,75 εκατ. ενεργοποιήσεις.
  • Κατατέθηκε νομοσχέδιο για νέα κίνητρα ξένων επενδύσεων σε τομείς όπως η βιομηχανία και η τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ξεκινά το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο για δωρεάν υποστήριξη σε 45 μαθήματα, με πάνω από 410.000 χρήστες.

«Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 

Eπιστροφή ενοικίου: Τα SOS για να μη χαθεί η ενίσχυση

Πρόσθεσε ότι «επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας».

Επιστροφή ενοικίου: Οι ημερομηνίες-κλειδιά και ποιοι θα πάρουν δύο ενοίκια

Για το IRIS, σημείωσε ότι η χρήση του έχει διευρυνθεί σημαντικά, καθώς οι ενεργοποιήσεις αυξήθηκαν από 2,2 εκατ. στα τέλη του 2023 σε 4,75 εκατ. σήμερα, ενώ μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατ. συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι – Τι ισχύει για μικρoποσά

Παράλληλα, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο Καθεστώς Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, όπως η βιομηχανία, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η αμυντική βιομηχανία, με επενδυτικά σχέδια από 10 έως 50 εκατ. ευρώ και ενίσχυση έως 20 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη νέα δράση «REBRAIN GREECE» στο Μόναχο για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τη Γερμανία, καθώς και στην έναρξη του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2026-2027, το οποίο παρέχει δωρεάν ζωντανή υποστήριξη σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. «Οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κα23τοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες.

Τέλος, ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναλυτικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας».

Επεκτείνεται η χρήση του IRIS σε ηλεκτρονικές συναλλαγές και φυσικά καταστήματα 

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση της χρήσης του IRIS:    

«Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του IRIS είναι αποκαλυπτικά:

-⁠ 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατ. Μια αύξηση σχεδόν 100%.

-⁠ Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί: Από 155.000 τότε, πλησιάζουν σήμερα τις 600.000.

-⁠ Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν: Από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.

-⁠ Το IRIS διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ».

Όπως επίσης ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται, για ακόμη πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας».

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