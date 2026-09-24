Χιλιάδες κληρονόμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με άγνωστες οφειλές και κρυφά χρέη. Me λίγα κλικ θα έχουν πλέον την πλήρη «ακτινογραφία» της περιουσίας.

Το πρόβλημα με άγνωστες οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο στις κληρονομιές επιχειρεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς, η οποία θα δίνει στους πιστοποιημένους κληρονόμους τη δυνατότητα να αποκτούν, με μία αίτηση και λίγα κλικ, την πλήρη «ακτινογραφία» της περιουσίας που πρόκειται να κληρονομήσουν.

Η νέα πλατφόρμα, που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας, θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον στοιχεία τα οποία σήμερα οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν ξεχωριστά από διαφορετικούς φορείς.

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