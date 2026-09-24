Ενοίκια, συντάξεις, επιδόματα: Ποιοι πληρώνονται έως το τέλος του 2026

Σειρά πληρωμών – Ποιοι είναι οι πρώτοιο δικαιούχοι

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πληρωμές για ενοίκια, συντάξεις και επιδόματα θα γίνουν έως το τέλος του 2026.
  • Πρώτοι δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
  • Η ειδική επιστροφή για μισθώματα του 2024 αναμένεται έως 25 Σεπτεμβρίου.
  • Δεύτερη καταβολή για τα ενοίκια του 2025 θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.
  • Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά ενοίκια του 2024.

Σειρά πληρωμών για ενοίκια, συντάξεις και επιδόματα δρομολογείται έως το τέλος του 2026, με πρώτους δικαιούχους γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, και πιθανότατα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πιστωθεί η ειδική επιστροφή που αφορά μισθώματα του 2024, ενώ δεύτερη καταβολή προβλέπεται έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια του 2025.

Ποιοι θα λάβουν δύο επιστροφές ενοικίου

Η ειδική ενίσχυση αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία για τις ανάγκες της εργασίας τους. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά αναδρομικά τα ενοίκια τα οποία καταβλήθηκαν το 2024, πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

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