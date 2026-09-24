Σειρά πληρωμών για ενοίκια, συντάξεις και επιδόματα δρομολογείται έως το τέλος του 2026, με πρώτους δικαιούχους γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, και πιθανότατα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πιστωθεί η ειδική επιστροφή που αφορά μισθώματα του 2024, ενώ δεύτερη καταβολή προβλέπεται έως το τέλος Νοεμβρίου για τα ενοίκια του 2025.

Ποιοι θα λάβουν δύο επιστροφές ενοικίου

Η ειδική ενίσχυση αφορά γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία για τις ανάγκες της εργασίας τους. Η πρώτη πληρωμή, που αφορά αναδρομικά τα ενοίκια τα οποία καταβλήθηκαν το 2024, πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

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