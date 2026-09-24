Η Άννα Μενενάκου είναι μία από τις ηθοποιούς που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα σε τηλεόραση και θέατρο, μέσα από διαφορετικούς και αγαπημένους ρόλους.

Το πρώτο της κλάμα ακούστηκε στην Αθήνα το 1985. Μεγάλωσε μεταξύ Πειραιά και Κρήτης και από νωρίς αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή «Ίασμος» του Βασίλη Διαμαντόπουλου και αποφοίτησε το 2008.

Η τηλεοπτική της διαδρομή ξεκίνησε το 2007, ενώ τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε αρκετές δημοφιλείς σειρές. Η ευρύτερη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2011, μέσα από τον ρόλο της Άννας στην αγαπημένη σειρά του Mega «Πίσω στο Σπίτι».

Ακολούθησαν πολλές τηλεοπτικές συνεργασίες, ανάμεσά τους οι σειρές «Ελεύθερος κι ωραίος», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Μάλιστα, Σεφ!», «Κάτι χωρισμένα παλικάρια», «Ελεύθερη Σχέση», «Αν Ήμουν Πλούσιος», «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις», «Άσε μας ρε μαμά» και «Έτερος Εγώ: Νέμεσις».

Η Άννα Μενενάκου στο «Ριφιφί»

Η πορεία της συνεχίζεται δυναμικά και σήμερα, καθώς η Άννα Μενενάκου πρωταγωνιστεί στο «Ριφιφί», τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, που προβάλλεται και μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Στη σειρά υποδύεται την Ανθούλα, έναν χαρακτήρα τον οποίο προσέγγισε με ιδιαίτερη προσοχή, αναζητώντας τα κίνητρα και τις αντιφάσεις της.

Μιλώντας για την εμπειρία της από τα γυρίσματα, η ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει το «Ριφιφί» μια απαιτητική αλλά ιδιαίτερα δημιουργική δουλειά.

«Το «Ριφιφί» ήταν μια εμπειρία απαιτητική αλλά βαθιά δημιουργική. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε όλοι ότι πρόκειται για μια δουλειά με υψηλό επίπεδο οργάνωσης, φροντίδας και καλλιτεχνικής φιλοδοξίας. Ήταν από εκείνες τις παραγωγές που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής, αλλά και δημιουργικά ενεργοποιημένος κάθε μέρα στο γύρισμα».

Όσο για τον δικό της ρόλο, η Άννα Μενενάκου είχε εξηγήσει: «Προσπάθησα να την προσεγγίσω χωρίς έτοιμες απαντήσεις ή στερεότυπα. Με ενδιέφερε να καταλάβω τα κίνητρά της, τις σιωπές της, τις αντιφάσεις της. Πάντα με ενδιαφέρουν οι χαρακτήρες που έχουν εσωτερικό κόσμο και δεν εξαντλούνται σε μια επιφανειακή ανάγνωση. Αυτή κατά την γνώμη μου είναι και η χαρά του ηθοποιού. Η εποχή των 90’ς άλλωστε είναι μια εποχή που έζησα και έτσι υπήρχαν πολλά στοιχεία, που ανέσυρα από την προσωπική μου δεξαμενή».

Η μεγάλη της αγάπη για το θέατρο

Παράλληλα με την τηλεόραση, το θέατρο αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές παραστάσεις, μεταξύ άλλων στις «Αιδοίων μονόλογοι», «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα», «Βάκχες», «Οι Τενόροι», «Το Σώσε» και «Δείπνο Ηλιθίων», ενώ το 2024 πρωταγωνίστησε στην παράσταση «lemons lemons lemons lemons lemons» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η ίδια έχει μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τη σχέση της με το θέατρο, χαρακτηρίζοντάς το έναν χώρο όπου μπορεί να επιστρέφει στην ουσία της τέχνης και να επανασυνδέεται μαζί της.

Ο έρωτας με τον Σωτήρη Τσαφούλια

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της έχει και ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2018, ενώ τους ενώνει, μεταξύ άλλων, η κοινή αγάπη για την τέχνη και τον κινηματογράφο.

Άννα Μενενάκου και Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ζευγάρι εδώ και πολλά χρόνια

Η συνεργασία τους στο «Ριφιφί» έφερε τους δυο τους και επαγγελματικά στον ίδιο χώρο, με την Άννα Μενενάκου να έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον σύντροφό της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο Σωτήρης είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει. Δεν είναι κάτι γενικό, αλλά ειδικό».

Μάλιστα, είχε εξηγήσει πως αυτό που αναζητούσε πάντα σε μια σχέση ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσε να μοιράζεται ακόμη και τις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας: «Ήθελα πολύ το άλλο μου μισό. Ήθελα κάποιον που να βλέπουμε μαζί σειρές και όχι απλά να βγαίνουμε για διασκέδαση».



