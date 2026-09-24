Απόστολος Γκλέτσος: «Έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο»

«Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί ο Γιώργος Μαζωάκης», είπε ο ηθοποιός

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Celebrities & Gossip Νεα
Η αναφορά του Απόστολου Γκλετσου στον Γιώργο Μαζωνάκη/ Χαμογέλα και Πάλι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την προσωπική του θλίψη.
  • Εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του απέναντι σε ιατρικές πρακτικές, λόγω της απώλειας φίλης του με παρόμοιο τρόπο.
  • Τόνισε την ανάγκη για συνεχείς ελέγχους στις ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς το έγκλημα είναι πάντα μπροστά από τους ελέγχους.
  • Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως αγαπητό και αξιαγάπητο άτομο από τα νεανικά τους χρόνια.
  • Επισήμανε τη σημασία της προσοχής κατά την υποβολή σε ιατρικές διαδικασίες.

Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην προσωπική τους γνωριμία αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, μιλώντας για τον άδικο χαμό του αγαπημένου καλλιτέχνη, αλλά και για όσα τον έχουν κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι σε πρακτικές που αφορούν την υγεία.

Όπως τόνισε στο παρελθόν είχε χάσει μια πολύ καλή του φίλη με αντίστοιχο τρόπο, γεγονός που, όπως εξήγησε, τον έχει επηρεάσει βαθιά.

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«Δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού και πάντα, όλο το 24ωρο, και να κάνουν ελέγχους, γιατί πάντα το έγκλημα είναι μπροστά από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Βεβαίως πρέπει να γίνονται συνεχόμενοι έλεγχοι και να βλέπεις τι γίνεται. Δυστυχώς, το πεδίο έδειξε ότι είχαμε κι άλλο κρούσμα πριν από δύο χρόνια. Μια συμπολίτισσά μας, μια ποινικολόγος, άφησε την τελευταία της πνοή σε παρόμοιο περιστατικό. Εγώ έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Χαμογέλα και Πάλι.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πως γνώριζε τον τραγουδιστή από τα νεανικά τους χρόνια και πως είχαν βρεθεί αρκετές φορές σε κοινές παρέες. Μίλησε για εκείνον με ιδιαίτερή ζεστασιά, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε πολύ.

 

«Από εδώ και πέρα, που θρηνήσαμε αυτόν τον άδικο χαμό αυτού του τόσο αγαπητού και μεγάλου καλλιτέχνη, τον ήξερα και όταν ήμασταν πιο νέοι βρισκόμασταν πολύ συχνά σε κοινές παρέες και τα λέγαμε. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, θαυμάσιο, καταπληκτικό παιδί. Μετά από αυτό ας ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχουν κοστολογημένα θαύματα μέσα σε δωμάτια», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πρόκειται να υποβληθούμε σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, διευκρινίζοντας πως τα όσα έλεγε δεν αφορούσαν τις προσωπικές επιλογές του αείμνηστου τραγουδιστή.

«Πρέπει να έχουμε τα μάτια, τα αυτιά μας και το μυαλό μας. Σίγουρα κάποιος πρέπει να τους ελέγχει. Όταν στήνεται ένα δωμάτιο και βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε καν γιατρός με ειδικότητα και φέρνει ένα μηχάνημα, θα πάω να μπω εγώ, να βάλω το αίμα μου σε σειρά με αυτό το μηχάνημα; Δε μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Το αίμα μας είναι η ζωή μας και να στρεσάρω τα όργανά μου και κυρίως την καρδιά μου; Αν είναι δυνατόν», είπε.
 

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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
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