Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει.

Η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο 27χρονος νοσηλευόταν μέχρι πρότινος φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο ανακριτής και η εισαγγελέας να μεταβούν στο νοσοκομείο για να λάβουν την απολογία του. Ωστόσο, μετά τη νέα ιατρική εκτίμηση, κρίθηκε ότι μπορούσε να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας.

Ηγουμενίτσα: Δεν έβρισκε δικηγόρο

Όπως αναφέρει το Thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό δικηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Όμως δικηγόροι της Θεσπρωτίας στους οποίους απευθύνθηκαν οι δικαστικές αρχές, φέρονται να μην ήθελαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του. Τελικά, ορίστηκε συνήγορος προκειμένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η απολογία του.

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Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να επιχείρησε να δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις άγνωστους άνδρες.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε τελικά ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε συναντηθεί με την κοπέλα στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου με αφορμή οικονομική διαφορά ύψους 2.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε, ακολούθησε έντονος καβγάς, θόλωσε και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.

Ο 27χρονος, ο οποίος διέμενε στο Αιγάλεω και είχε σχέση με την 25χρονη, φέρεται να ταξίδεψε στην Ηγουμενίτσα με σκοπό τη συγκεκριμένη συνάντηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε μαζί του και σουγιά.

Μάλιστα, φέρεται να είχε ταξιδέψει μία ημέρα πριν από το έγκλημα και να είχε διανυκτερεύσει σε παγκάκι.

Ο 27χρονος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου πέταξε το όπλο μετά το περιστατικό.

Ο σουγιάς εντοπίστηκε και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με την υπόθεση. Στην κατοχή του 27χρονου δεν βρέθηκε το δικό του κινητό, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να πέταξε. Αντίθετα, εντοπίστηκε το κινητό της 25χρονης, το οποίο επίσης έχει σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Γιάννης Αϊβατίδης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, στην 25χρονη διαπιστώθηκαν συνολικά 14 τραύματα από μαχαίρι, συγκεκριμένα από σουγιά.

Επτά από τα πλήγματα εντοπίστηκαν στην πλάτη, ενώ αρκετά από αυτά έπληξαν ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων οι πνεύμονες, το ήπαρ και ο σπλήνας.

Τα πλέον θανατηφόρα τραύματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν στον λαιμό.

Τραύματα διαπιστώθηκαν επίσης στα πόδια, ενώ στα χέρια της 25χρονης εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, τα οποία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εικόνα, συνάδουν με προσπάθεια άμυνας κατά την επίθεση.

Το ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο 27χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν.

Το 2012 είχε απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια έξω από τη Βουλή και είχε κατηγορηθεί για βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό των ΜΑΤ.

Το 2016 είχε συλληφθεί στο Αιγάλεω για υπόθεση κλοπής, ενώ το 2022 είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή βεγγαλικών.

