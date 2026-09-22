Πολλαπλές μαχαιριές σε διαφορετικά σημεία του σώματος, μεταξύ των οποίων και επτά πισώπλατες, κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ηγουμενίτσα.

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 25χρονης ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και, σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά, διαπιστώθηκε ότι έφερε περίπου 15 τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η 25χρονη έφερε δύο τραύματα στην τραχηλική χώρα, ενώ τραύματα εντοπίστηκαν επίσης στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι, εύρημα που, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, συνδέεται με προσπάθεια άμυνας απέναντι στην επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τρία από τα τραύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται βαθιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξέτασης, σε αυτές τις περιπτώσεις η λεπίδα του μαχαιριού είχε εισχωρήσει σε όλο σχεδόν το μήκος της. Το μαχαίρι ήταν τύπου σουγιά με λαβή, με μήκος λεπίδας περίπου 7,5 εκατοστά.

Καθοριστικό εύρημα για την αιτία του θανάτου αποτέλεσαν οι κακώσεις στην περιοχή του τραχήλου. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε τρώση μεγάλων αγγείων του τραχήλου, η οποία προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία και είχε ως αποτέλεσμα ο θάνατος της 25χρονης να επέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, καταγράφηκαν κακώσεις και σε άλλα ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το ήπαρ, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας.

Το χρονικό τη γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα

Ο 27χρονος πρώην σύντροφος της 25χρονης έχει ομολογήσει ότι τη μαχαίρωσε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Οι δύο τους διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, αλλά είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος είχε μεταβεί από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου, όπως υποστήριξε, να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του μια οικονομική διαφορά. Το ραντεβού τους πραγματοποιήθηκε σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της πόλης.

Αρχικά, ωστόσο, ο ίδιος επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή στις Αρχές. Στις 21:44 τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι δύο άτομα είχαν δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από τέσσερις αγνώστους. Το τηλεφώνημα έγινε μόλις πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για μία νεαρή γυναίκα που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο. Ο ίδιος είχε προκαλέσει τραύματα στον εαυτό του και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ένα από τα τραύματα που είχε προκαλέσει στον εαυτό του ήταν βαθύτερο, ενώ έχει αναφερθεί και τραυματισμός στον αριστερό πνεύμονα.

Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς φέρεται να είχε στην κατοχή του ναρκωτικά δισκία.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο κατηγορούμενος, και του άσκησε την ποινική δίωξη.

Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζήτησε να του διοριστεί συνήγορος, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

