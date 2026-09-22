Η Καρολίνα Κλος ήταν μία από τις διαγωνιζόμενες που ξεχώρισαν στη δεύτερη ημέρα των auditions του GNTM 2026. Η 20χρονη, με καταγωγή από την Πολωνία, ασχολείται τα τελευταία τρία χρόνια με το μόντελινγκ και μπήκε στο πλατό με έναν και μοναδικό στόχο: να εξελιχθεί και να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στον χώρο της μόδας.

«Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 Ναι», είπε χαρακτηριστικά. Και τελικά… τα πήρε!

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Από την Πολωνία στην Αθήνα για το GNTM

Η Καρολίνα σπουδάζει στη Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα και παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ. Με ύψος 1,75, γυμνασμένο σώμα και έντονα χαρακτηριστικά, κατάφερε από την πρώτη στιγμή να τραβήξει την προσοχή των κριτών.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει ήδη συμμετάσχει σε Πελοποννησιακά καλλιστεία, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε κάποια στιγμή να περπατήσει στην πασαρέλα της Victoria's Secret. «Θεωρώ ότι έχω ό,τι χρειάζεται ένα μοντέλο της Victoria's Secret», ανέφερε.

Στην πασαρέλα και στις πόζες η Καρολίνα έδειξε ότι διαθέτει καλή φυσική κατάσταση, αλλά και μεγάλη ευελιξία. Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στις δυνατότητές της και στην ικανότητά της να δουλεύει το σώμα της μπροστά στον φακό.

«Έχεις τρομερές πόζες, ελαστικότητα στο σώμα, ξέρεις πολύ καλά να το δουλέψεις», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκαν.

Ωστόσο, μαζί με τα θετικά ήρθαν και παρατηρήσεις. Οι κριτές θεώρησαν ότι η Καρολίνα χρειάζεται αρκετή δουλειά στο styling και κυρίως στις εκφράσεις και στην εικόνα που παρουσιάζει ως μοντέλο. Μάλιστα, η συζήτηση στράφηκε και στα μαλλιά της, με τους κριτές να προτείνουν μια αρκετά μεγάλη αλλαγή. «Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω με μαύρα, κοντά μαλλιά» είπαν.

Η ίδια δε δίστασε μπροστά στην ιδέα μιας τόσο διαφορετικής εμφάνισης. Όπως είπε, μπορεί στην προσωπική της ζωή να μην επέλεγε ποτέ ένα τόσο κοντό κούρεμα, όμως στο GNTM θα εμπιστευόταν τους επαγγελματίες. «Στο παιχνίδι προφανώς θα το δεχόμουν γιατί θεωρώ ότι είναι επαγγελματίες και ξέρουν καλύτερα από εμένα», ανέφερε.

Τα «Ναι» άρχισαν να έρχονται, με τους κριτές να συμφωνούν πως η Καρολίνα έχει δυνατότητες, αρκεί να δουλέψει πάνω στα σημεία που της υπέδειξαν. «Είναι ακατέργαστο διαμάντι» είπε η κριτική επιτροπή.

Η ίδια έφυγε από το πλατό τρισευτυχισμένη, αφού όπως αποκάλυψε μετά την audition, πίστευε από την αρχή ότι θα καταφέρει να πάρει τα πέντε «Ναι». «Τα πέντε ναι με έκαναν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί από την αρχή πίστευα ότι θα τα πάρω και εν τέλει έγινε», δήλωσε.