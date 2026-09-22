Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια με τον αδελφό της, στην αγκαλιά της μητέρας τους/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Μια παλιά φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια είχε μοιραστεί στα social media η Χάρις Αλεξίου, πριν από μερικούς μήνες. Πρόκειται για μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία απαθανατίζεται η ίδια με τον αδελφό της, στην αγκαλιά της μητέρας τους.

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στο δρόμο. Έλιωσα σήμερα…», είχε γράψει στη λεζάντα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τα παιδικά της χρόνια αλλά και την προσωπικότητα της μητέρας της. «Ήρθα στην Αθήνα 8 ετών. Ξεριζωθήκαμε, βαριά λέξη, αλλά στην ουσία ναι. Φύγαμε από το πατρικό μου στη Θήβα, αρρώστησε ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου αναγκάστηκε από εκεί που ήταν μια νοικοκυρά στο σπίτι της να βγει να εργαστεί και να μας φέρει στην Αθήνα. Έτσι μπήκαμε πολύ γρήγορα στη ζωή της πόλης και στην αγριάδα της, μακριά από τις ασφάλειές μας, από τους συγγενείς μας, από το σόι αλλά και από τον έλεγχό του», είχε εξομολογηθεί η Χάρις Αλεξίου, στο περιοδικό Antivirus, τον περασμένο Ιούνιο.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Mega Stories, τον Δεκέμβριο του 2023, είχε περιγράψει για τα δύσκολα παιδικά τους χρόνια αλλά και για τον δυναμισμό της μητέρας της: «Ήρθαμε σε μία νέα κατάσταση εδώ. Η μητέρα μου άνοιξε ένα μπακάλικο. Πήρε ένα δωμάτιο, το χώρισε στη μέση, στο μισό δωμάτιο μέναμε και στο άλλο μισό ήταν μπακάλικο να φανταστείς. Είχε δύο παιδιά να μεγαλώσει, έπρεπε να αποδείξει στην οικογένεια του πατέρα μου ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί το πρώτο πράγμα που της είπαν ήταν: πού πας χωρίς δουλειά στην Αθήνα;

Ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, ήξερε ότι δεν θα κατάφερνε να ζήσει την αγροτική ζωή του πατέρα μου. Ήταν όλα τα πράγματα μαζί. Ήταν πολύ γλυκιά, τρυφερή, την αγαπούσαν όλοι αλλά ήταν και πολύ σκληρή ταυτόχρονα. Υπήρχε από τη μία αυτή η λατρεία και ο έρωτας και από την άλλη μπορούσε με μια της κουβέντα να σε σκοτώσει μέσα μου. Τώρα μιλάω για αυτό. Η μητέρα μας είναι η Παναγία μας, το ιερό μας πρόσωπο. Ό,τι και να μας έχει κάνει είναι εκείνη που μας μεγάλωσε, μας τάισε, μας έντυσε, μας ζέστανε. Αλλά το κουβαλάμε πολύ το κομμάτι αυτής της θυσίας, θα ήθελα να μην το είχαμε. Αυτό το κομμάτι της ευτυχισμένης μητέρας μου δεν το είχα ποτέ».

Η Χάρις Αλεξίου με τον αδελφό της, Γιώργο Σαρρή, το 2014/ NDP

Ο αδελφός της Χαρούλας Αλεξίου, ο αείμνηστος τραγουδιστής, Γιώργος Σαρρής, έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, σε ηλικία 69 ετών, το 2017.