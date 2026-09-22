Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.26 , 16:48 Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
22.09.26 , 16:46 Eurovision 2027: Άνοιξε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών – Oι λεπτομέρειες
22.09.26 , 16:29 Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα μέσα σε 18 χρόνια
22.09.26 , 16:13 Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
22.09.26 , 16:00 Ο «Κανόνας των 6:30» και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική σου υγεία
22.09.26 , 15:53 H Πλατφόρμα Medwatch Και Τα Παράνομα Ιατρεία
22.09.26 , 15:43 Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - «Κάποιοι θα ανάψουν τζάκι»
22.09.26 , 15:17 GNTM 7: Η δεύτερη ημέρα των auditions φέρνει νέες εκπλήξεις
22.09.26 , 15:03 Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση απεγκλωβισμού - Έπεσε στο κενό
22.09.26 , 15:00 «Απολογία Σωκράτους» με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου
22.09.26 , 14:57 Χάρις Αλεξίου: Η παιδική φωτογραφία με τον αδελφό και τη μητέρα της
22.09.26 , 14:44 Συνταξιούχος οδοντίατρος δήλωνε «βιοσυντονίστρια» κι έκανε υδροθεραπείες
22.09.26 , 14:42 Κίμ Κίλιαν: «Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»
22.09.26 , 14:39 Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα
22.09.26 , 14:39 Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του φθινοπώρου για όλα τα ζώδια
Μαζωνάκης: «Θα πεθάνεις» – Το τηλεφώνημα δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός ζήτησε βαφή για μαλλιά και προσωπική βοηθό»
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Δίκη Τέμπη: Κατέρρευσε η Καρυστιανού - Αποχώρησε από την αίθουσα
Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - «Κάποιοι θα ανάψουν τζάκι»
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου NDP
Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια με τον αδελφό της, στην αγκαλιά της μητέρας τους/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χάρις Αλεξίου μοιράστηκε παλιά φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια με τον αδελφό και τη μητέρα της στα social media.
  • Η μητέρα της, δυναμική γυναίκα, άνοιξε μπακάλικο στην Αθήνα για να στηρίξει την οικογένεια μετά την αρρώστια του πατέρα της.
  • Η Χάρις αναφέρεται στα δύσκολα παιδικά τους χρόνια και την προσαρμογή τους στην αστική ζωή.
  • Η μητέρα της είναι για εκείνη ιερό πρόσωπο, αλλά κουβαλάει και την θυσία της.
  • Ο αδελφός της, Γιώργος Σαρρής, πέθανε το 2017 σε ηλικία 69 ετών.

Μια παλιά φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια είχε μοιραστεί στα social media η Χάρις Αλεξίου, πριν από μερικούς μήνες. Πρόκειται για μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία απαθανατίζεται η ίδια με τον αδελφό της, στην αγκαλιά της μητέρας τους. 

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στο δρόμο. Έλιωσα σήμερα…», είχε γράψει στη λεζάντα. 

Χαρούλα Αλεξίου: Η ηλικία, οι γάμοι, ο καρκίνος και η υιοθεσία του γιου της

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για τα παιδικά της χρόνια αλλά και την προσωπικότητα της μητέρας της. «Ήρθα στην Αθήνα 8 ετών. Ξεριζωθήκαμε, βαριά λέξη, αλλά στην ουσία ναι. Φύγαμε από το πατρικό μου στη Θήβα, αρρώστησε ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου αναγκάστηκε από εκεί που ήταν μια νοικοκυρά στο σπίτι της να βγει να εργαστεί και να μας φέρει στην Αθήνα. Έτσι μπήκαμε πολύ γρήγορα στη ζωή της πόλης και στην αγριάδα της, μακριά από τις ασφάλειές μας, από τους συγγενείς μας, από το σόι αλλά και από τον έλεγχό του», είχε εξομολογηθεί η Χάρις Αλεξίου, στο περιοδικό Antivirus, τον περασμένο Ιούνιο.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Mega Stories, τον Δεκέμβριο του 2023, είχε περιγράψει για τα δύσκολα παιδικά τους χρόνια αλλά και για τον δυναμισμό της μητέρας της: «Ήρθαμε σε μία νέα κατάσταση εδώ. Η μητέρα μου άνοιξε ένα μπακάλικο. Πήρε ένα δωμάτιο, το χώρισε στη μέση, στο μισό δωμάτιο μέναμε και στο άλλο μισό ήταν μπακάλικο να φανταστείς. Είχε δύο παιδιά να μεγαλώσει, έπρεπε να αποδείξει στην οικογένεια του πατέρα μου ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί το πρώτο πράγμα που της είπαν ήταν: πού πας χωρίς δουλειά στην Αθήνα;

Ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, ήξερε ότι δεν θα κατάφερνε να ζήσει την αγροτική ζωή του πατέρα μου. Ήταν όλα τα πράγματα μαζί. Ήταν πολύ γλυκιά, τρυφερή, την αγαπούσαν όλοι αλλά ήταν και πολύ σκληρή ταυτόχρονα. Υπήρχε από τη μία αυτή η λατρεία και ο έρωτας και από την άλλη μπορούσε με μια της κουβέντα να σε σκοτώσει μέσα μου. Τώρα μιλάω για αυτό. Η μητέρα μας είναι η Παναγία μας, το ιερό μας πρόσωπο. Ό,τι και να μας έχει κάνει είναι εκείνη που μας μεγάλωσε, μας τάισε, μας έντυσε, μας ζέστανε. Αλλά το κουβαλάμε πολύ το κομμάτι αυτής της θυσίας, θα ήθελα να μην το είχαμε. Αυτό το κομμάτι της ευτυχισμένης μητέρας μου δεν το είχα ποτέ».

Η Χάρις Αλεξίου με τον αδελφό της, Γιώργο Σαρρή, το 2014/ NDP

Η Χάρις Αλεξίου με τον αδελφό της, Γιώργο Σαρρή, το 2014/ NDP

Ο αδελφός της Χαρούλας Αλεξίου, ο αείμνηστος τραγουδιστής, Γιώργος Σαρρής, έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, σε ηλικία 69 ετών, το 2017.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 |
ΑΔΕΛΦΟΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόκκος για Γκόφα: «Δε μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα»
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα
Celebrities & Gossip Νεα
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Το παραμυθένιο ταξίδι στην Αλάσκα με τις δίδυμες
Κιμ Κίλιαν
Celebrities & Gossip Νεα
Κίμ Κίλιαν: «Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»
Μαυρίκιος Μαυρικίου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Ο λόγος που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου
Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»
Εμμανουήλ Καραλής
Celebrities & Gossip Νεα
Εμμανουήλ Καραλής: Έτοιμος για το... άλμα του γάμου με τη σύντροφό του!
Γιώργος Σαμπάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Σαμπάνης: Δάκρυσε μιλώντας συγκινημένος για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μπέττυ Μαγγίρα: Η διαδρομή της από το modelling στην τηλεόραση & το GNTM
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Η διαδρομή της από το modelling στην τηλεόραση & το GNTM
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης:«Ο τελευταίος τσακωμός ήταν γιατί δεν πήγαινε να δει τη μάνα του»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top