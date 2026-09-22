Εμμανουήλ Καραλής: Έτοιμος για το... άλμα του γάμου με τη σύντροφό του!

Ο «Μανόλο» και Αναστασία Μαγαλιού θα παντρευτούν το 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να παντρευτεί την Αναστασία Μαγαλιού το 2026.
  • Η σχέση τους διαρκεί περίπου δέκα χρόνια και έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την καριέρα του Καραλή.
  • Η Αναστασία έχει στηρίξει τον Καραλή σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του.
  • Ο Καραλής έχει εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον.
  • Η προσωπική τους ζωή έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες του στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη σημαντικό «άλμα», αυτή τη φορά στην προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο «Μανόλο» αναμένεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Αναστασία Μαγαλιού, μέσα στο 2026.

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Οι δυο τους έχουν συμπληρώσει περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας και η σχέση τους έχει εξελιχθεί παράλληλα με την ανοδική πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο επί κοντώ.

Εμμανουήλ Καραλής: Παντρεύεται την Αναστασία Μαγαλιού

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τις πρόσφατες αναφορές για το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σταθεί στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του, αλλά και στις απαιτητικές περιόδους του πρωταθλητισμού.

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Ο ίδιος, μάλιστα, έχει μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πως είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να είναι απόλυτα ο εαυτός του.

Σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη είχε αναφερθεί και στα σχέδιά του για τη δημιουργία οικογένειας, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.

Εμμανουήλ Καραλής: Παντρεύεται την Αναστασία Μαγαλιού

Η σχέση του με την Αναστασία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, εκείνη αποτελεί όχι μόνο τη σύντροφό του αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή του.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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