Εμμανουήλ Καραλής: Παντρεύεται την Αναστασία Μαγαλιού

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες του στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη σημαντικό «άλμα», αυτή τη φορά στην προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο «Μανόλο» αναμένεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Αναστασία Μαγαλιού, μέσα στο 2026.

Οι δυο τους έχουν συμπληρώσει περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας και η σχέση τους έχει εξελιχθεί παράλληλα με την ανοδική πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο επί κοντώ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τις πρόσφατες αναφορές για το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σταθεί στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του, αλλά και στις απαιτητικές περιόδους του πρωταθλητισμού.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πως είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να είναι απόλυτα ο εαυτός του.

Σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη είχε αναφερθεί και στα σχέδιά του για τη δημιουργία οικογένειας, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.

Η σχέση του με την Αναστασία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, εκείνη αποτελεί όχι μόνο τη σύντροφό του αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή του.



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