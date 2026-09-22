Εμμανουήλ Καραλής: Παντρεύεται την Αναστασία Μαγαλιού

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες του στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη σημαντικό «άλμα», αυτή τη φορά στην προσωπική του ζωή.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο «Μανόλο» αναμένεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Αναστασία Μαγαλιού, μέσα στο 2026.
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Οι δυο τους έχουν συμπληρώσει περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας και η σχέση τους έχει εξελιχθεί παράλληλα με την ανοδική πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο επί κοντώ.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τις πρόσφατες αναφορές για το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σταθεί στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του, αλλά και στις απαιτητικές περιόδους του πρωταθλητισμού.
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Ο ίδιος, μάλιστα, έχει μιλήσει δημόσια με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας πως είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους μπορεί να είναι απόλυτα ο εαυτός του.
Σε παλαιότερη τηλεοπτική του συνέντευξη είχε αναφερθεί και στα σχέδιά του για τη δημιουργία οικογένειας, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.
Η σχέση του με την Αναστασία ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, εκείνη αποτελεί όχι μόνο τη σύντροφό του αλλά και έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στη ζωή του.
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