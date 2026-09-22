Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον άδικο χαμό του. Δεκατρείς μέρες έχουν περάσει από την τραγική είδηση που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα κι ακόμη η οικογένεια του τόσο αγαπητού καλλιτέχνη αδυνατεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.

«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, να δώσει κατάθεση αυτός (σ.σ ο υπνοθεραπευτής) δεν ξέρω τίποτα», είπε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δεν είχε επαφές με τους γονείς και τις αδελφές του. «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δε θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν!», πρόσθεσε η αδελφή του.

Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε ακόμη πως νιώθει οργισμένη και πώς θέλει «να δικαιωθεί ο Γιώργος».

Από αριστερά Βάσω - Γιώργος και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDP

Οι γονείς τους είναι «χάλια, πώς να είναι; Το παιδί τους χάσανε. Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε και εύχεται να μην πόνεσε ο αδελφός της. «Αυτό που θα ‘θελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ, δεν ηρεμώ», κατέληξε.

Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητά Δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού της

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ήταν τα λόγια της κυρίας Κλειώς Μαζωνάκη όπως δημοσιοποίησε η εκπομπή Super Κατερίνα.