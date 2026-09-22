Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μαζωνάκη: Συγκινούν τα λόγια της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη/ βίντεο Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι συντετριμμένη από τον άδικο χαμό του, 13 μέρες μετά την τραγική είδηση.
  • Η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, δηλώνει ότι δεν ήξερε για τις συνθήκες του θανάτου του και εκφράζει την οργή της.
  • Αναφέρει ότι ο Γιώργος δεν είχε επαφές με την οικογένεια και ότι δεν θα τον άφηνε να πάει εκεί που πήγε.
  • Η μητέρα του ζητά δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού της, εκφράζοντας τη θλίψη της.
  • Η Μαρία εύχεται ο αδελφός της να μην πόνεσε κατά την τελευταία του στιγμή.

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τον άδικο χαμό του. Δεκατρείς μέρες έχουν περάσει από την τραγική είδηση που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα κι ακόμη η οικογένεια του τόσο αγαπητού καλλιτέχνη αδυνατεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. 

Μαρία Μαζωνάκη: «Τον αδερφό μου τον σκότωσαν από πριν»

«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις, να δώσει κατάθεση αυτός (σ.σ ο υπνοθεραπευτής) δεν ξέρω τίποτα», είπε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στο τελευταίο αντίο/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δεν είχε επαφές με τους γονείς και τις αδελφές του. «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δε θα έφτανε εκεί ο Γιώργος καν!», πρόσθεσε η αδελφή του.

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Η Μαρία Μαζωνάκη δήλωσε ακόμη πως νιώθει οργισμένη και πώς θέλει «να δικαιωθεί ο Γιώργος».

Από αριστερά Βάσω - Γιώργος και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDP

Από αριστερά Βάσω - Γιώργος και Μαρία Μαζωνάκη, το 2014/ NDP

Οι γονείς τους είναι «χάλια, πώς να είναι; Το παιδί τους χάσανε.  Δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουν καταλάβει τι τους έχει βρει 100%», εξομολογήθηκε. 

Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να του πει όσα ήθελε και εύχεται να μην πόνεσε ο αδελφός της. «Αυτό που θα ‘θελα είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε, να μην κατάλαβε τίποτα ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ το βράδυ, δεν ηρεμώ», κατέληξε. 

Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητά Δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού της

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ήταν τα λόγια της κυρίας Κλειώς Μαζωνάκη όπως δημοσιοποίησε η εκπομπή Super Κατερίνα.

Μαρία Μαζωνάκη: «Δε θα τον άφηνα να πάει εκεί - Θα ήθελα να μην πόνεσε»

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