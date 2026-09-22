Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαία είναι τις τελευταίες ώρες η αλλαγή του καιρού, με το φθινόπωρο να κάνει δυναμικά την εμφάνισή του και τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κατά τόπους συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα επηρεάζουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται επίσης σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Μακεδονία.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, χρειάζεται σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα και επίμονα φαινόμενα που θα διατηρηθούν έως το πρωί της Τετάρτης, αναμένονται σε:

Μαγνησία

Σποράδες

Εύβοια

Χαλκιδική

Κατά διαστήματα οι βροχές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές, με τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει αυξημένος.

Από αύριο το πρωί τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, ενώ μέχρι το απόγευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσει σταδιακά ηλιοφάνεια.

Καιρός: Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ανάψουν τζάκια

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο την Τετάρτη, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να διαμορφώνονται σήμερα στους 24-27 βαθμούς Κελσίου.

Η πτώση θα είναι περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, όπου αναμένεται να ανάψουν τα πρώτα τζάκια της σεζόν.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται νέα βελτίωση του καιρού και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1-2 βαθμούς.

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