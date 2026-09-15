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Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα - Η πρόγνωση των μετεωρολόγων

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STAR.GR
Καιρος
H πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 15/9 από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό νότια της Ιταλίας κινείται ανατολικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star, Ματίνας Μπέρου, από το πρωί της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη, Κύθηρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και νότια Πελοπόννησο.

Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει στη θάλασσα.

Διάσπαρτες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στα ηπειρωτικά. Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα εμφανιστούν από το μεσημέρι.

Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 28 με 31 βαθμούς.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Κρήτη και θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ κάποιες βροχές θα σημειωθούν και πάλι στα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Φθινοπωρινές συνθήκες και νέο βαρομετρικό χαμηλό

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τόνισε ότι οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Αφρική, το οποίο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποκτήσει πολύ καλή οργάνωση και μεγάλη δυναμική.

«Θα έχουμε φθινοπωρινές συνθήκες και οργανώνεται ένα βαρομετρικό χαμηλό στα βόρεια τμήματα της Αφρικής, το οποίο τις επόμενες ημέρες αναμένουμε να αποκτήσει πολύ καλή οργάνωση και μεγάλη δυναμική. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα περάσει προς τα νότια τμήματα της Κρήτης», ανέφερε ο μετεωρολόγος, προσθέτοντας ότι το σύστημα «θα ασκήσει μεγάλη επίδραση προς τα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας».

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, οι περισσότερες βροχές και οι εντονότερες καταιγίδες αναμένονται από την Πελοπόννησο προς το κεντρικό Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν και πλημμυρικά επεισόδια.

Όπως εκτίμησε, το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται από την Πέμπτη.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή Κυθήρων - Κρήτης.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες σήμερα

  • Θράκη: 13 – 28°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 15 – 27°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 16 – 28°C
  • Δυτική Μακεδονία: 12 – 25°C
  • Ήπειρος: 14 – 29°C
  • Θεσσαλία: 15 – 28°C
  • Νησιά Ιονίου: 19 – 29°C
  • Δυτική Στερεά: 19 – 31°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 28°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 28°C
  • Κυκλάδες: 22 – 28°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 30°C
  • Κρήτη: 20 – 28°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 29°C
  • Δωδεκάνησα: 22 – 30°C
  • Αττική: 19 – 28°C
  • Θεσσαλονίκη: 16 – 28°C

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία και ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και την περιοχή Κυθήρων σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανόν, κυρίως στα ορεινά, να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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