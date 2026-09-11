Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει στις 28/9/26!

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές στις 18:25

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο "Τροχός της Τύχης" επιστρέφει για 13η σεζόν στο Star Channel στις 28 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Ο οικοδεσπότης Πέτρος Πολυχρονίδης θα υποδεχτεί τους παίκτες στις 18:25.
  • Το παιχνίδι θα προσφέρει γνώση, χρήματα, δώρα και αυτοκίνητα στους νικητές.
  • Ο Πολυχρονίδης αναφέρει ότι ο Τροχός ανανεώνεται και επιστρέφει πιο συναρπαστικός από ποτέ.
  • Η Νατάσα Κουβελά θα είναι στο πλευρό του Πολυχρονίδη, προσφέροντας αστείρευτο χιούμορ και ενθουσιασμό.

Διασκεδαστικός, διαχρονικός και ολοκαίνουργιος επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για 13η σεζόν  στο Star Channel ο “Τροχός της Τύχης”.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 ο οικοδεσπότης, Πέτρος Πολυχρονίδης θα υποδεχτεί τους παίκτες και ο Τροχός θα μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Ο Τροχός της Τύχης επιστρέφει στις 28/9/26!

“Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται!  Ολοκαίνουργιος Τροχός της Τύχης, ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ” ακούγεται να λέει στο τρέιλερ ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Κάθε απόγευμα στο Star θα απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού, το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις ξεκαρδιστικές ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη και την εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά στο πλευρό του, να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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