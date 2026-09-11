Διασκεδαστικός, διαχρονικός και ολοκαίνουργιος επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για 13η σεζόν στο Star Channel ο “Τροχός της Τύχης”.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 ο οικοδεσπότης, Πέτρος Πολυχρονίδης θα υποδεχτεί τους παίκτες και ο Τροχός θα μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

“Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται! Ολοκαίνουργιος Τροχός της Τύχης, ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ” ακούγεται να λέει στο τρέιλερ ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Κάθε απόγευμα στο Star θα απολαμβάνουμε τη χαρά του παιχνιδιού, το αστείρευτο χιούμορ, τον ενθουσιασμό, τις ξεκαρδιστικές ατάκες του Πέτρου Πολυχρονίδη και την εντυπωσιακή Νατάσα Κουβελά στο πλευρό του, να αποκαλύπτει τις εύστοχες ή μη επιλογές των παικτών.