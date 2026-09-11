Η νέα ταινία «Tony Robbins: Unlocked - The Coaching System Behind the Legend» έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στις 2 Σεπτεμβρίου στο Cinedom της Κολωνίας, παρουσία του Tony Robbins και εκατοντάδων προσκεκλημένων.

«Tony Robbins: Unlocked - The Coaching System Behind the Legend»

Στην παραγωγή συμμετείχε και ο Σπύρος Πολίτης, Έλληνας re-recording mixer και ιδρυτής του SunBoat Studios, ο οποίος ανέλαβε την τελική κινηματογραφική μίξη ήχου της ταινίας σε 5.1 surround, καθώς και την προετοιμασία των τελικών audio masters για την προβολή.

Ο Σπύρος Πολίτης μίλησε στο star.gr, για το τι προσφέρει ένας re-recording mixer σε μία κινηματογραφική ταινία, για το πώς εξελίχθηκε μέσα από την τελευταία του δουλειά και για το εάν έχει γνωρίσει από κοντά τον Tony Robbins.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε διεθνή παραγωγή κι όμως η βάση σου παραμένει η Αθήνα. Έχεις σκεφτεί να μετακομίσεις στο εξωτερικό;

Πολύ όμορφη ερώτηση, ιδιαίτερα για τους νεότερους αναγνώστες. Σήμερα, αν το επάγγελμά σου δεν απαιτεί φυσική παρουσία, μπορείς πραγματικά να χτίσεις μια διεθνή καριέρα από οπουδήποτε, αρκεί να εξελίσσεσαι σταθερά και να επιμένεις.

Προσωπικά έζησα αρκετά χρόνια στο Τορόντο του Καναδά και έχω και καναδική υπηκοότητα. Ίσως το σημαντικότερο πράγμα που μου έδωσε αυτή η εμπειρία ήταν να μην έχω περιοριστικές αντιλήψεις για το τι μπορώ να πετύχω. Στον Καναδά και γενικότερα στη Βόρεια Αμερική υπάρχει πολύ έντονα η αντίληψη ότι, αν δουλέψεις σοβαρά και με συνέπεια, μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Αυτό το κράτησα.

Δεν θεωρώ, λοιπόν, ότι μια διεθνής καριέρα προϋποθέτει απαραίτητα τη μετακόμιση στο εξωτερικό. Προτιμώ να σκέφτομαι πώς μπορεί να γίνει κάτι, αντί να βρίσκω λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει. Με αυτή τη φιλοσοφία, το SunBoat Studios εξελίχθηκε από κάτι που ξεκίνησε ως όνειρο, σε ένα studio που πλέον συνεργάζεται με παραγωγές και εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τον Ιανουάριο του 2026 προβλήθηκα στις γιγαντοοθόνες της Times Square στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας της Fiverr, ενώ η επαγγελματική μου βάση παρέμενε στην Ελλάδα.

O Χρήστος Πολίτης ήταν ένας από τους έξι επαγγελματίες από πέντε χώρες που παρουσιάστηκαν στην παγκόσμια καμπάνια της Fiverr στην Times Square της Νέας Υόρκης (Ιανουάριος 2026) / Φωτογραφία: SunBoat Studios

Θέλουμε να μας εξηγήσεις με απλά λόγια τι προσφέρει ένας re-recording mixer σε μία κινηματογραφική ταινία.

Ο re-recording mixer, ή πιο απλά ο μηχανικός που αναλαμβάνει την τελική κινηματογραφική μίξη ήχου, είναι ο άνθρωπος που παίρνει όλα τα ηχητικά στοιχεία μιας ταινίας και τα ενώνει σε ένα τελικό σύνολο.

Διάλογοι, μουσική, ηχητικά εφέ, ατμόσφαιρες, όλα πρέπει όχι μόνο να ακούγονται σωστά, αλλά και να υπηρετούν το συναίσθημα της κάθε σκηνής. Στον κινηματογράφο πρέπει επίσης να αποφασίσεις πού θα βρίσκεται κάθε ήχος μέσα στον χώρο, από το κεντρικό ηχείο μέχρι τα surround ηχεία και τις πολύ χαμηλές συχνότητες που δίνουν όγκο και ένταση.

Αν θέλαμε να το πούμε πολύ απλά, ο re-recording mixer είναι κατά κάποιον τρόπο ο «καπετάνιος» του ήχου μιας ταινίας: παίρνει ό,τι έχει δημιουργηθεί και αποφασίζει πώς τελικά θα το βιώσει ο θεατής μέσα στην αίθουσα.

Πώς εξελίχθηκες μέσα από την τελευταία σου δουλειά για την ταινία «Tony Robbins: Unlocked»;

Το «Tony Robbins: Unlocked» ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο τεστ εμπειρίας και ψυχραιμίας. Η τελική μορφή της ταινίας εγκρίθηκε μόλις την τελευταία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα. Εγώ συνεργαζόμουν με τη γερμανική εταιρεία παραγωγής Greator και τα τελικά αρχεία έφτασαν στην Ελλάδα την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου ήταν ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό όριο για την παράδοση.

Μιλάμε για μια ταινία περίπου 100 λεπτών και για πλήρη τελική κινηματογραφική μίξη σε 5.1 surround. Ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος για την παραγωγή και, από τη δική μου πλευρά, απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση. Δεν υπήρχε ουσιαστικά περιθώριο για λάθος ή για έναν δεύτερο κύκλο διορθώσεων πριν από την πρεμιέρα στο Cinedom της Κολωνίας.

Εκείνες τις δύο ημέρες ένιωθα πραγματικά ότι μια μεγάλη διεθνής παραγωγή κρεμόταν πάνω σε ένα ελληνικό studio και ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για λάθος. Εκεί κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί μέσα από περισσότερες από 1.400 δουλειές. Δεν υπήρχε χρόνος να φοβηθώ το μέγεθος της ευθύνης. Απλώς σκέφτηκα: «πάμε».

Αυτό που κέρδισα περισσότερο από το «Unlocked» ήταν η επιβεβαίωση ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε μια μεγάλη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή ακόμη και κάτω από εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες. Και φυσικά ήταν μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι με εμπιστεύτηκαν για την τελική παρουσίαση του ήχου της ταινίας.

O Tony Robbins / Φωτογραφία: Ap Images

Πώς προέκυψε η συνεργασία;

Η συνεργασία προέκυψε ουσιαστικά μέσα από μια προηγούμενη κινηματογραφική δουλειά μου. Λίγους μήνες νωρίτερα είχα αναλάβει την τελική μίξη σε 5.1 Dolby Surround και συμπληρωματικό sound design για διαφημιστική καμπάνια της Showcase Cinemas UK. Ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική δουλειά, γιατί ουσιαστικά έπρεπε να δημιουργήσεις ήχο τόσο εντυπωσιακό ώστε να διαφημίζει την ίδια την κινηματογραφική εμπειρία μέσα σε μια αίθουσα.

Όταν επικοινώνησε μαζί μου η Greator για το «Tony Robbins: Unlocked», μου εξήγησαν ότι είχαν δει αυτή τη δουλειά και ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με επέλεξαν. Χρειάζονταν κάποιον με ουσιαστική εμπειρία στον κινηματογραφικό ήχο, γιατί το περιθώριο λάθους ήταν πρακτικά μηδενικό και το χρονοδιάγραμμα εξαιρετικά πιεσμένο.

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία και, για μένα, ήταν πολύ σημαντικό ότι μια προηγούμενη μεγάλη κινηματογραφική δουλειά άνοιξε άμεσα την πόρτα για την επόμενη.

Ποια είναι η «αθέατη» πλευρά του Tony Robbins; Τον έχεις γνωρίσει;

Δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω προσωπικά τον Tony Robbins. Δυστυχώς δεν κατάφερα να ταξιδέψω στην Κολωνία για την πρεμιέρα, καθώς έχουμε ένα πολύ μικρό μωρό και, με τις συνθήκες εκείνων των ημερών, το ταξίδι δεν κατέστη δυνατό.

Οπότε δε θα ήταν σωστό να ισχυριστώ ότι γνωρίζω την πραγματικά «αθέατη» πλευρά του. Όμως, μέσα από το υλικό της ταινίας πέρασα πολλές ώρες ακούγοντάς τον, όχι μόνο πάνω στη σκηνή αλλά και σε πιο προσωπικές στιγμές και συζητήσεις.

Η δική μου εντύπωση είναι ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευθύ και συνειδητοποιημένο άνθρωπο. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι στις πιο καθημερινές στιγμές που είδα παρέμενε ευγενικός, ζεστός και πολύ προσιτός στους ανθρώπους γύρω του.

Εύχομαι να υπάρξει ξανά μια αντίστοιχη παραγωγή και αυτή τη φορά οι συνθήκες να μου επιτρέψουν να είμαι κι εγώ στην αίθουσα, για να ακούσω τη δουλειά μας μαζί με το κοινό.

Ο Σπύρος Πολίτης / Φωτογραφία: SunBoat Studios

Το «Unlocked» εξετάζει τη φιλοσοφία και το coaching system που έχει αναπτύξει ο Tony Robbins κατά τη διάρκεια πέντε δεκαετιών δραστηριότητας. Η παραγωγή είναι της Greator, με σκηνοθέτη τον Bölent Aktas και Executive Producer τον Alexander Müller.

Για τον Σπύρο Πολίτη, η πρεμιέρα αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μια χρονιά με έντονη διεθνή δραστηριότητα. Τον Ιανουάριο του 2026 ήταν ένας από τους έξι επαγγελματίες από πέντε χώρες που παρουσιάστηκαν στην παγκόσμια καμπάνια της Fiverr στην Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ πρόσφατα ανέλαβε επίσης 5.1 Dolby Surround mixing και sound design για διαφημιστική καμπάνια της κινηματογραφικής αλυσίδας Showcase Cinemas UK.

Ο Σπύρος Πολίτης είναι re-recording mixer και ιδρυτής του SunBoat Studios, με αντικείμενο το audio post-production για κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ και οπτικοακουστικές παραγωγές και συνεργασίες με παραγωγές και πελάτες σε όλο τον κόσμο.