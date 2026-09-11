Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην Ιταλία κινείται προς τα ανατολικά από το Σάββατο και επηρεάζει σταδιακά τη χώρα μας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, μέχρι το μεσημέρι, θα επικρατήσει ζέστη, με τις θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά να φτάνουν και πάλι τους 36-37 βαθμούς. Από το απόγευμα, όμως, ψυχρότερη αέρια μάζα θα φέρει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να επηρεαστεί, με μεγαλύτερη επιδείνωση από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καιρός: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα - Καταιγίδες και στην Αττική την Κυριακή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την Κυριακή η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα και νοτιότερα. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας Ελλάδας, με ιδιαίτερη προσοχή στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία.

Καταιγίδες αναμένονται επίσης στην Αττική, καθώς και σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας Πελοποννήσου.

Η απότομη συνάντηση θερμών και ψυχρότερων αερίων μαζών ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων. Δεν αποκλείονται, επομένως, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να περιλαμβάνονται στις περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

Ο άστατος καιρός αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια θα υποχωρήσει και ο υδράργυρος θα σημειώσει και πάλι άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 11/9

Για σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στην Πίνδο και σε ορεινές περιοχές της βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 35-36 και πιθανώς τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία και Αττική, ενώ στις Κυκλάδες οι μέγιστες θα κινηθούν γύρω στους 28-30 βαθμούς.

Στην Αττική η ημέρα θα είναι κυρίως αίθρια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35-36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί στα 4-5 μποφόρ, ενώ στον Καφηρέα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32-33 βαθμούς, με πιθανότητα να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά.