Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σήμερα Κυριακή 30/8, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, ενώ κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται κυρίως στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 34 και 36 βαθμών, ενώ σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Στα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κινηθούν έως τους 31-32 βαθμούς, ενώ υψηλότερες τιμές, έως 34-35 βαθμούς, αναμένονται στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στα δυτικά με χαμηλές εντάσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του πελάγους θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Κατά τόπους περιορισμένη αναμένεται να είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Πού υπάρχει πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά τόπους, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς.

Αίθριες θα είναι οι συνθήκες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, με νεφώσεις να αναπτύσσονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 36 βαθμούς.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα γύρω ορεινά υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στο επίκεντρο οι βοριάδες στα νησιά

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 31-32 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη αναμένεται να αγγίξει τους 34-35 βαθμούς.

Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Στα νότια πελάγη οι εντάσεις τους θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.