Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!

Ταξίδεψαν σε Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία - Μοναδικές εικόνες

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 27.08.26, 16:04
Η εμφάνιση της Νάντιας Μπουλέ στην πρεμιέρα της παράστασης "Με δύναμη από την Κηφισιά", στην οποία έπαιζε η Μαρία Κωνσταντάκη/ Mega, Aπρίλιος 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάντια Μπουλέ και η Μαρία Κωνσταντάκη πραγματοποίησαν road trip 6 ημερών σε Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία.
  • Στην Ιταλία επισκέφθηκαν την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο και τη λίμνη Μπράιες, αντιμετωπίζοντας βροχή.
  • Στην Αυστρία, απόλαυσαν ηλιοφάνεια και επισκέφθηκαν τη λίμνη Άαχεν, το Σάλτζμπουργκ και το χωριό Hallstatt.
  • Στο Μόναχο, ξεχώρισαν το English Garden, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στον κόσμο.
  • Οι δύο φίλες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μέσω social media, αποτυπώνοντας μοναδικά τοπία.

Ένα φανταστικό road trip στην Ευρώπη πραγματοποίησαν η Νάντια Μπουλέ και η Μαρία Κωνσταντάκη, αποδεικνύοντας πως η καλή γυναικεία παρέα είναι το καλύτερο αντίδοτο στην καθημερινότητα.

Οι δύο αγαπημένες φίλες ταξίδεψαν για 6 ημέρες διασχίζοντας τρεις χώρες — Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία— και μοιράστηκαν μοναδικά στιγμιότυπα στα social media. Φωτογραφήθηκαν με ήλιο και βροχή και μας «ταξίδεψαν» μέσα από τις φωτογραφίες τους σε μοναδικά τοπία.

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στη λίμνη Braies στην Ιταλία/ instagram

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στη λίμνη Braies στην Ιταλία/ instagram

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στo Hallstatt της Αυστρίας/ instagram

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στo Hallstatt της Αυστρίας/ instagram

«6 ημέρες, 3 χώρες. Γέμισαν τα μάτια μας εικόνες με καταπράσινα βουνά, πανέμορφες λίμνες και γραφικά μεσαιωνικά χωριά! Στα επόμενα, με ευγνωμοσύνη 🙏 #girlstrip #roadtrip #austria #italy #germany», έγραψε στην ανάρτησή της η Νάντια Μπουλέ.

Ιταλία

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Νάντια Μπουλέ από την Ιταλία... ήταν κυρίως με ομπρέλα.

ΟΙ δύο φίλες επισκέφθηκαν την κοσμοπολίτικη ορεινή κωμόπολη Κορτίνα ντ' Αμπέτσο στους Δολομίτες της Ιταλίας καθώς και τη λίμνη Μπράιες.

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στη λίμνη Μπράιες/ instagram

Μαρία Κωνσταντάκη - Νάντια Μπουλέ στη λίμνη Μπράιες/ instagram

«Δε θα πω ψέμματα. Ελπίζαμε να βλέπαμε τους Δολομίτες με ηλιοφάνεια και να κάναμε μπάνιο στις μαγικές λίμνες της περιοχής. Εχθές έβρεχε όλη μέρα κυριολεκτικά και το πιο σημαντικό πράγμα που φέραμε έχει αποδειχθεί το αδιάβροχο. Αλλά η διαδρομή μέσα από τις Άλπεις, το φυσικό τοπίο και τα πεντακάθαρα και γραφικά χωριά, είναι μαγικά. Αδιάβροχο λοιπόν και συνεχίζουμε 🙏», έγραψε στην ανάρτησή της η Νάντια Μπουλέ.

Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!

Αυστρία

Στην Αυστρία, το σκηνικό του καιρού ήταν καλύτερο, καθώς είχε ηλιοφάνεια. Οι δύο φίλες επισκέφθηκαν τη λίμνη Άαχεν, την πόλη Σάλτζμπουργκ και το γραφικό παραλίμνιο χωριό Hallstatt!

«Λίμνες, ποτάμια και απίθανη φύση στην αυστριακή ύπαιθρο! Η λίμνη Άαχεν είναι τουριστικό θέρετρο για τους αυστριακούς, οι οποίοι κάνουν ιστιοπλοΐα, kite surf και hiking στα εκατοντάδες μονοπάτια που έχουν, μέχρι την κορυφή των βουνών με την πανοραμική θέα! Επίσης, πρώτη μέρα με ηλιοφάνεια ☀️ Γιούπι!», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση από την Αυστρία, η Νάντια Μπουλέ.

«Πανέμορφο Σάλτζμπουργκ! Περιποιημένοι κήποι, παλάτια κάστρα και μοναστήρια! Το μόνο που μας έχει δυσκολέψει είναι το αυστριακό φαγητό. Οι επιλογές για vegetarians δεν είναι πολλές, το σνίτσελ και τα λουκάνικα είναι το πρώτο, δεύτερο και τρίτο πιάτο τους», έγραψε από το Σάλτζμπουργκ.

Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!

Τέλος, «μαγεύτηκαν» από το γραφικό παραλίμνιο χωριό Hallstatt.

«Μαγικό Hallstatt! Είχα ακούσει πολλά για αυτό το μέρος και επιβεβαιώθηκαν όλα! Οι Αυστριακοί εκμεταλλεύονται όλα όσα τους δίνει το περιβάλλον και προσαρμόζονται σε αυτό πολύ αποτελεσματικά.

Νάντια Μπουλέ- Μαρία Κωνσταντάκη στο Hallstatt/ instagram

Νάντια Μπουλέ- Μαρία Κωνσταντάκη στο Hallstatt/ instagram

Εξόρυξη αλατιού, σπίτια πανέμορφα τοποθετημένα σε απότομες πλαγιές, καταρράκτες και βόλτες στην πανέμορφη λίμνη. Ευτυχώς πήγαμε Δευτέρα και αποφύγαμε τον υπερβολικό κόσμο. Ξεκάθαρα, ένα μέρος που αξίζει να επισκεφθείς».

Γερμανία

Στον τελευταίο σταθμό του road trip τους, το Μόναχο, «βγήκαν πάλι οι ομπρέλες και τα αδιάβροχα!».

«Αν κάτι ξεχωρίζει σε αυτή την πόλη, είναι το English Garden, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στον κόσμο. Πρακτικά αυτό σημειώνει ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν 24ωρη δωρεάν πρόσβαση σε άπειρες εκτάσεις πράσινου, σε ποτάμια, λίμνες και δραστηριότητες στη φύση, για να αποσυμφορηθούν μέσα στη Φύση. Πραγματικά αξιοζήλευτο!». έγραψε για το Μόναχο η Νάντια Μπουλέ.

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