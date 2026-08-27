Άριελ Κωνσταντινίδη: «Η μικρή θα πάρει το όνομα Αουρέλια - Μου ήρθε στο μυαλό όταν ήμουν 4-5 μηνών έγκυος» / Βίντεο: Alpha

Μία πολύ τρυφερή στιγμή μοιράστηκε με τους followers της η Άριελ Κωνσταντινίδη. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία με εκείνη και την ενός έτους κόρη της στην παραλία.

Λίγο προτού τελειώσουν οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές, η Άριελ Κωνσταντινίδη ποζάρει με μαγιό στην παραλία, κρατώντας από το χέρι το παιδί της, μπαίνοντας στη θάλασσα.

Φωτογραφία: Instagram.com

Η κόρη της Άριελ Κωνσταντινίδη γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 2025, όταν η ηθοποιός ήταν 54 ετών, ενώ είναι το τρίτο παιδί της ηθοποιού. Η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει ακόμη δυο δίδυμους γιους, τον Ερμή και το Ορφέα, τους οποίους απέκτησε από το γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Τάκη Μαργαρίτη.

Η είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της είχε γίνει γνωστή στις αρχές του 2025, με την ίδια να μιλά ανοιχτά για την απόφασή της να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί μετά τα 50. Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της: «Η επιθυμία αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Υπήρχε μέσα μου ήδη από τη στιγμή που απέκτησα τους δίδυμους γιους μου» και χρειάστηκε χρόνια έως ότου πραγματοποιηθεί.

Όταν η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε στους γιους της ότι θα αποκτούσαν αδελφάκι, εκείνοι ενθουσιάστηκαν. Η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε αποκαλύψει ότι τα παιδιά γνώριζαν εδώ και χρόνια πόσο πολύ ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά τους και είχαν χαρεί πολύ όταν έμαθαν για την εγκυμοσύνη της.

Τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την ανυπομονησία των αγοριών να γνωρίσουν από κοντά τη μικρή τους αδελφή. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το μαιευτήριο, μάλιστα, η ηθοποιός είχε εντυπωσιαστεί από την ομοιότητα των τριών παιδιών της, λέγοντας ότι η κόρη της είναι ένας «συνδυασμό» των δύο αγοριών της.