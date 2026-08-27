Η Αμαλία Κωστοπούλου κάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ιταλία, στην οποία έχει αποδράσει με πολυτελές σκάφος, απολαμβάνοντας την απόλυτη χαλάρωση και την ιταλική φινέτσα, μαζί με το σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τους πιο ειδυλλιακούς προορισμούς της Μεσογείου, όπου ταξίδεψε στη Σαρδηνία και έκανε βόλτες στο νησί της Ισκιά.

Κατά την παραμυθένια απόδραση, το ζευγάρι συνδύασε την άγρια ομορφιά της Σαρδηνίας, με τη διαχρονική γοητεία της Ίσκια.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, έδωσε μία μικρή γεύση στους followers της από το ταξίδι της, όπου εκείνη και ο σύζυγός της πέρασαν τις ημέρες του εν πλω με πολυτελές γιοτ, εξερευνώντας τα γαλαζοπράσινα νερά του εντυπωσιακού τόπου.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Ο βασικός σταθμός της καλοκαιρινής τους απόδρασης ήταν η κοσμοπολίτικη Costa Smeralda στη Σαρδηνία, όπου το ζευγάρι απόλαυσε τη θάλασσα και βίωσε την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία, δειπνίζοντας σε μία άκρως ατμοσφαιρική βράδια στο εμβληματικό Hotel Cala di Volpe, έπειτα από την επίσκεψή τους στο ιστορικό θέρετρο.

Μέρος της περιήγησή τους περιλάμβανε και μία επίσκεψη στο ηφαιστειογενές νησί της Ίσκια, το οποίο βρίσκεται στον Κόλπο της Νάπολης. Εκεί, η Αμαλία απαθανάτισε το επιβλητικό Castello Aragonese, το ιστορικό Αραγωνέζικο Κάστρο που δεσπόζει πάνω στο βράχο, προσθέτοντας μια νότα αρχοντιάς στο φωτογραφικό της άλμπουμ.

Εκτός από τα όμορφα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε και ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια γεύση από το μαγικό καλοκαίρι της στην Ιταλία.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Αμαλία Κωστοπούλου από το ταξίδι της στη Σαρδηνία και το νησί της Ίσκια: