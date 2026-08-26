Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου»

Το δημόσιο ξέσπασμα για το σχόλιο για τα κιλά της Νίκολα Πελτζ

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αφήνει υπονοούμενο για το οικογενειακό δράμα σε διαφήμιση / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ υπερασπίστηκε τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, μετά από αρνητικά σχόλια για την εξωτερική της εμφάνιση.
  • Ένας follower τον ρώτησε αν σκοπεύει να απαντήσει σε ανησυχίες για την υγεία της συζύγου του.
  • Ο Μπέκαμ απάντησε ότι είναι ντροπιαστικό να σχολιάζεται το σώμα μιας γυναίκας και την χαρακτήρισε πανέμορφη.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2022 και φαίνεται ενωμένο παρά φήμες για ρήξη με τους γονείς του.
  • Πρόσφατα, ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους.

Με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο μαγειρικής του Μπρούκλιν Μπέκαμ στα social media ξέσπασε ένας «πόλεμος» σχολίων, που αφορούσαν όχι μόνο στις ικανότητές του στην κουζίνα, αλλά και στην εξωτερική εμφάνιση της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Πλήγμα στην οικογένεια Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν έχει απομακρυνθεί

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δέχθηκε επίθεση από follower, ο οποίος σχολίασε τα κιλά της 31χρονης ηθοποιού. Συγκεκριμένα, ο χρήστης τον ρώτησε αν σκοπεύει να απαντήσει σε όσους ανησυχούν για εκείνη, υποστηρίζοντας ότι «δείχνει άρρωστη» και προτρέποντάς τον να την… «ταϊσει».

Στα «μαχαίρια» τα αδέλφια Μπέκαμ για μία... γυναίκα!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν άφησε αναπάντητο το συγκεκριμένο σχόλιο και θέλοντας να υπερασπιστεί τη σύζυγό του απάντησε: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου…Είναι απολύτως πανέμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό»..

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2022 και, παρά τις φήμες για τη ρήξη στις σχέσεις τους με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, δείχνουν να παραμένουν πολύ ενωμένοι, έχοντας μάλιστα ανανεώσει πρόσφατα τους γαμήλιους όρκους τους.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΜΠΕΚΑΜ
 |
ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΛΤΖ
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