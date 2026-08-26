Με αφορμή ένα πρόσφατο βίντεο μαγειρικής του Μπρούκλιν Μπέκαμ στα social media ξέσπασε ένας «πόλεμος» σχολίων, που αφορούσαν όχι μόνο στις ικανότητές του στην κουζίνα, αλλά και στην εξωτερική εμφάνιση της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ.

Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ δέχθηκε επίθεση από follower, ο οποίος σχολίασε τα κιλά της 31χρονης ηθοποιού. Συγκεκριμένα, ο χρήστης τον ρώτησε αν σκοπεύει να απαντήσει σε όσους ανησυχούν για εκείνη, υποστηρίζοντας ότι «δείχνει άρρωστη» και προτρέποντάς τον να την… «ταϊσει».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν άφησε αναπάντητο το συγκεκριμένο σχόλιο και θέλοντας να υπερασπιστεί τη σύζυγό του απάντησε: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου…Είναι απολύτως πανέμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό»..

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2022 και, παρά τις φήμες για τη ρήξη στις σχέσεις τους με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, δείχνουν να παραμένουν πολύ ενωμένοι, έχοντας μάλιστα ανανεώσει πρόσφατα τους γαμήλιους όρκους τους.