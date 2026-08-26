Τρεις μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα και με αφορμή τη σημερινή μέρα, που συμπληρώνονται 56 χρόνια από τη γέννησή της, η Βικτώρια Δέλλα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τη μαμά της.

Δημοσίευσε μερικές ανέμελες φωτογραφίες με τους γονείς της από όταν ήταν παιδί κι έγραψε: «Ηappy Birthday, angel. You are forever loved and always growing in our heart» .

Η πρώτη φωτογραφία δείχνει μαμά και κόρη να χαμογελούν ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα. Στη δεύτερη η μικρή Βικτώρια φαίνεται να αγκαλιάζει τους γονείς της σε κάποιο πάρτι γενεθλίων και στην τρίτη, η Γωγώ Μαστροκώστα και η κόρη της παίρνουν την ίδια έκφραση, σε μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα είχε συγκινήσει όλη την Ελλάδα. Με μια ανάρτηση, η Βικτώρια Δέλλα είχε κάνει γνωστό εκείνη τη μέρα, πως η μαμά της έφυγε από τη ζωή. «Ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», είχε γράψει χαρακτηριστικά στις 25 Μαΐου.

Στις αρχές Ιουλίου, η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα αποφοίτησε από το σχολείο. Φωτογραφήθηκε με τον μπαμπά της και τόνισε στην ανάρτησή της που είχε και τους δύο γονείς εκεί.

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου ⭐️ και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα.🤍Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», έγραψε το κορίτσι στην ανάρτησή για τη μέρα της αποφοίτησής της.