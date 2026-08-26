Ένας νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων ανοίγει από το φθινόπωρο, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν τις επόμενες πληρωμές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το νέο Market Pass, για το οποίο όμως αρκετές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Η επιστροφή ενοικίου σε δύο δόσεις
Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν διπλή ενίσχυση.
Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά ενοίκια του 2024, ενώ η δεύτερη αφορά τα ενοίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
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