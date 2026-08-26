Τα επιδόματα που πληρώνονται μέσα στο φθινόπωρο

Tι θα γίνει με το Μarket Pass

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου pexels (Lukasz Radziejewski)
Τα Eπιδόματα Που Πληρώνονται Το Φθινόπωρο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων το φθινόπωρο για χιλιάδες νοικοκυριά.
  • Στο επίκεντρο η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ.
  • Προετοιμάζεται το νέο Market Pass, με λεπτομέρειες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
  • Περίπου 50.000 εργαζόμενοι στον τομέα Υγείας θα λάβουν διπλή ενίσχυση για ενοίκια.
  • Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 1.600 ευρώ τον χρόνο, συν 100 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Ένας νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων ανοίγει από το φθινόπωρο, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν τις επόμενες πληρωμές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το νέο Market Pass, για το οποίο όμως αρκετές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η επιστροφή ενοικίου σε δύο δόσεις

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν διπλή ενίσχυση.

Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά ενοίκια του 2024, ενώ η δεύτερη αφορά τα ενοίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

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