Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου στο Ιόνιο, όταν έπεσε από το ιστιοπλοϊκό του στη θάλασσα.

Ο Μουτίλμπα ταξίδευε με τη σύζυγό του από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έπεσε στη θάλασσα αφού γλίστρησε στο κατάστρωμα, το οποίο ήταν ολισθηρό από αίματα ψαριού που είχε προηγουμένως πιάσει και καθάριζε.

Η σύζυγός του δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος, ούτε να του ρίξει σωσίβιο, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο και να χάσει τον 66χρονο από το οπτικό της πεδίο.

Ο γιος του αγνοούμενου, Σέρχιο Μουτίλμπα, μιλώντας στην El País, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι γονείς του ταξίδευαν φέτος με ένα μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό σκάφος. Το ζευγάρι είχε πολυετή εμπειρία στη Μεσόγειο, ωστόσο ο ίδιος εκτιμά ότι η αλλαγή αυτή ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του μετά την πτώση.

«Ο πατέρας μου θα ήξερε να το χειριστεί απόλυτα, γιατί είναι έμπειρος στη ναυσιπλοΐα. Ίσως όμως η μητέρα μου να μην μπορούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα αγνοείται στο Ιόνιο από τις 18 Αυγούστου

Καθυστέρησε τρεις ημέρες η ενημέρωση των αρχών

Το συμβάν σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου, όμως οι Αρχές ενημερώθηκαν στις 21 Αυγούστου, όταν η σύζυγος του 66χρονου έφτασε ανοιχτά της Πύλου και κατάφερε να επικοινωνήσει, καθώς το κινητό της δεν είχε προηγουμένως σήμα.

Η οικογένεια χαρακτηρίζει ιδιαίτερα δύσκολες αυτές τις τρεις ημέρες, καθώς η γυναίκα παρέμεινε μόνη στη θάλασσα, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε χαθεί ο σύζυγός της.

Ο γιος του μετέβη στην Πύλο, όπου συνάντησε τη μητέρα του και είδε για πρώτη φορά το σκάφος με το οποίο ταξίδευαν οι γονείς του. Η μητέρα του έχει πλέον επιστρέψει στην Ισπανία, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει στον εντοπισμό του 66χρονου.

Οι έρευνες συντονίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ελλάδας και Ιταλίας, με την ισπανική Salvamento Marítimo να λειτουργεί ως σύνδεσμος για την ενημέρωση της οικογένειας. Παράλληλα, συγγενείς έχουν απευθυνθεί στο ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και στο υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ζητώντας ενημέρωση και συνδρομή.

«Θέλουμε να τον ψάξουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», αναφέρει η οικογένεια.

Το ζευγάρι ταξίδευε φέτος με ένα μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό σκάφος, το οποίο η σύζυγος δεν μπορούσε να χειριστεί, αν και είχε γνώσεις ναυσιπλοΐας

Τι προβλέπεται σε περίπτωση πτώσης στη θάλασσα

Ο τεχνικός διευθυντής εταιρείας σκαφών Αποστόλης Ευθυμιάκος, μιλώντας στο Mega, εξήγησε ότι σε περίπτωση ανθρώπου στη θάλασσα απαιτείται άμεση αντίδραση: ακινητοποίηση ή επιβράδυνση του σκάφους, στροφή προς το σημείο όπου έπεσε ο άνθρωπος και ρίψη σωσιβίου με σχοινί.

Παράλληλα, σε περίπτωση αδυναμίας εντοπισμού ή επικοινωνίας, προβλέπεται χρήση του VHF στο κανάλι 16, ενεργοποίηση του σήματος κινδύνου (distress/mayday) και, εφόσον χρειαστεί, του ραδιοφάρου, ώστε να κινητοποιηθούν τα παραπλέοντα πλοία και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη μετά την πτώση του 66χρονου στη θάλασσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την οικογένεια να ζητά να παραμείνει ενεργή η επιχείρηση αναζήτησης.