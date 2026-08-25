H Βαλεντίνη Παπαδάκη έπειτα από τα αρνητικά σχόλια που έλαβε κάτω από ανάρτησή της στα social media, που αφορούσαν στη διαφορά ηλικίας με το σύζυγό της Κώστα Σόμμερ, δημοσίευσε τη δική της απάντηση.

Η make up artist, η οποία συνήθως επιλέγει να μην απαντά σε όσα αρνητικά γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση και μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories της εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της.

Αφορμή στάθηκε μια πρόσφατη οικογενειακή ανάρτηση από την απόδρασή της με τον Κώστα Σόμμερ και τα δύο παιδιά τους, Ιάσονα και Σιμόνη, στο Αρκαδικό Χωριό. Ανάμεσα στα πολύ θετικά σχόλια που δέχτηκε, υπήρχαν και κάποια που αναφερόντουσαν στη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού, με ένα χρήστη να τη ρωτά: «Γιατί δεν πήρες έναν νεότερο άνδρα, τι σου λείπει».

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη λοιπόν, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια λέγοντας: «Ίσως είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για κάτι τέτοιο γιατί γενικώς τα αρνητικά σχόλια δεν τα σχολιάζω, παρότι κάποια μπορεί να με επηρεάζουν.

Γενικά δεν απαντάω και προσπαθώ να μην ασχολούμαι. Απλά αναφέρομαι στο τελευταίο post που είχα ανεβάσει με τον άντρα μου και τα παιδιά, που είχαμε πάει στο αρκαδικό χωριό και πραγματικά είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία.

Κάποιοι άνθρωποι μου έχουν σχολιάσει και έχουν αληθινά προφιλ και τέλος πάντων έχουν μια ζωή σε αυτόν τον πλανήτη και μια ύπαρξη, οι οποίοι μου γράφουν για τη διαφορά ηλικίας και πώς τον πήρες και είναι μεγάλος. Πρώτα από όλα να πω ότι είναι ο Κώστας Σόμμερ, ας πούμε. Για μένα έως και τώρα που είναι ο άντρας μου, είναι legend.

Παρόλα αυτά να κάνω μια ερώτηση; Παιδιά από έρωτα ξέρει κανένας τίποτα ή παντρεύεστε επειδή δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε για να μη ζείτε μόνοι σας και μέσα στην τοξικότητά σας; Ποιος είναι ο λόγος που είσαι με κάποιον; Υπάρχει αυτό στη ζωή σας; Το ξέρετε; Το έχετε βιώσει;», ανέφερε η Βαλεντίνη Παπαδάκη.

Η ίδια και ο Κώστας Σόμμερ δεν έχουν κρύψει στο παρελθόν ότι η διαφορά ηλικίας τους δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο στη σχέση τους. Σε παλαιότερη κοινή συνέντευξή τους, η Βαλεντίνη Παπαδάκη είχε εξηγήσει πως η έντονη και δραστήρια προσωπικότητα του ηθοποιού την κάνει πολλές φορές να μη συνειδητοποιεί καν τη μεταξύ τους ηλικιακή απόσταση.

Δείτε την απάντηση της Βαλεντίνης Παπαδάκη στα αρνητικά σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με το σύζυγό της Κώστα Σόμμερ:

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2020 και τον Αύγουστο του 2021 πραγματοποίησαν τον πολιτικό τους γάμο στον Άλιμο, λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Σήμερα έχουν δημιουργήσει τη δική τους τετραμελή οικογένεια με τον γιο τους, Ιάσονα, και την κόρη τους, Σιμόνη.