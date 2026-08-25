Σον Κόνερι: Ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών ξεκίνησε ως γαλατάς

Ο Σον Κόνερι γεννήθηκε σαν σήμερα 25 Αυγούστου του 1930

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Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Πρώτη Δημοσίευση: 27.07.21, 16:23

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Σαν σήμερα, στις 25 Αυγούστου 1930, γεννήθηκε στη Σκωτία, ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι. Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός ταινιών κινηματογράφου έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο πρώτος επίσημος ηθοποιός που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ, όπου και πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες.

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Μάλιστα, ο ταλαντούχος ηθοποιός, αναδείχθηκε ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών, σε μία νέα δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού Radio Times.

Ο Σον Κόνερι με τη συμπρωταγωνιστρία του στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη», Ντανιέλα Μπιάνκι. AP Imag

Ο Σον Κόνερι / Φωτογραφία: AP Images

Κατέκτησε πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables), ενώ τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'. 

Ο Σον Κόνερι πέθανε στις 31 Οκτωβρίου του 2020 σε ηλικία 90 ετών.

Οι επτά ταινίες που υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ

Το πρώτο του επάγγελμα ήταν γαλατάς στο Εδιμβούργο. Ακολούθως κατατάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και επέστρεψε στην παλιά του δουλειά κάνοντας διάφορες εργασίες όπως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, μοντέλο για το κολλέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου, στιλβωτής φερέτρων και μπόντι μπίλντερ.

Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πήρε μέρος σε επτά ταινίες Μποντ. Οι έξι ήταν παραγωγής της EON και μία ήταν ανεπίσημη αναπαραγωγή του Thunderball από την Warner Bros. Οι ταινίες αυτές είναι:

•    Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

•    Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

•    Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

•    Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

•    Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

•    Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

•    Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983) (ανεπίσημη)

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Άλλες ταινίες που πρωταγωνίστησε

-    Η Συμμαχία (The league of extraordinary gentlemen), 2003

-    Ανακαλύπτοντας τον Φόρεστερ (Finding forrester), 2000

-    Διπλή Παγίδα (Entrapment), 1999

-    Οι Εκδικητές (The Avengers), 1998

-    Ο Βράχος (The Rock), 1996

-    Αναζητώντας τη Δικαιοσύνη (Just Cause), 1995

-    Λάνσελοτ, ο Πρώτος Ιππότης (First Knight), 1995

-    Ανατέλλων Ήλιος (Rising Sun), 1993

-    Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη (The Hunt for Red October), 1990

-    Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία (Indiana Jones and the Last Crusade), 1989

-    Πρεζίντιο: Ο Τόπος του Εγκλήματος (PRESIDIO), 1988

-    Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables), 1967

-    Το Όνομα του Ρόδου (The Name Of the Rose), 1986

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