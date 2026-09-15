Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πορεία που ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία, το ιδιαίτερο στιλ και τη διαδρομή της.

Ο λόγος για την Κατερίνα Λάσπα, που μετά από αρκετά χρόνια αποχής από το «γυαλί», επιστρέφει τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με την εκπομπή Από θαύμα - Ιστορίες δεύτερης ζωής.

Πρόκεται για μια σειρά κοινωνικών ντοκιμαντέρ/συνεντεύξεων, εστιάζοντας σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν οριακές καταστάσεις και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του OPEN:

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα, μόλις, δευτερόλεπτα. Στιγμές που χωρίζουν το «πριν» από το «μετά». Στιγμές που σε φέρνουν αντιμέτωπο με τον φόβο, την απώλεια, την αβεβαιότητα. Και κάποιες φορές, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, έρχεται το θαύμα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση και παρουσιάσει την εκπομπή «ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ», αφιερωμένη στους ανθρώπους που βίωσαν μια τέτοια στιγμή. Ανθρώπους που βρέθηκαν πολύ κοντά στο τέλος, αλλά κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, κατάφεραν να βγουν στο φως. Που αντιμετώπισαν σοβαρά ατυχήματα, ασθένειες που έμοιαζαν ανίκητες, δύσκολες καταστάσεις τις οποίες ξεπέρασαν ακόμα και όταν η ελπίδα έμοιαζε να λιγοστεύει.

Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις, οι πρωταγωνιστές κάθε επεισοδίου επιστρέφουν στη στιγμή που όλα ανατράπηκαν. Στις δύσκολες ώρες, στην αγωνία, στη μεγάλη μάχη που έδωσαν, και μιλούν για τη δύναμη που ανακάλυψαν μέσα τους ή τη συνάντησή τους με μία Θεία δύναμη. Μια δεύτερη ζωή.

Γιατί όταν έχεις φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και τελικά έχεις μία νέα ευκαιρία, κάτι μέσα σου αλλάζει. Τα σημαντικά αποκτούν ξανά τη θέση τους. Η ζωή, όπως την ήξερες, δεν θεωρείται πια δεδομένη.

Το «ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ» ανοίγει ένα παράθυρο σ’ αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες που συγκινούν, προβληματίζουν και, πάνω απ’ όλα, θυμίζουν κάτι πολύ απλό και πολύτιμο:

Ότι όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα.

Γιατί, όταν κάποιος φτάσει τόσο κοντά στο τέλος και καταφέρει να επιστρέψει, δεν συνεχίζει απλώς να ζει. Μαθαίνει να βλέπει τη ζωή από την αρχή».

Η τηλεοπτική πορεία της Κατερίνας Λάσπα

Η Κατερίνα Λάσπα ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία από τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στο δημοτικό κανάλι ΑΡΓΩ TV της Καλαμαριάς. Εκεί δοκιμάστηκε τόσο στην παρουσίαση δελτίων ειδήσεων όσο και σε βραδινές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές. Η δυναμική της παρουσία και η άνεση στον φακό τράβηξαν την προσοχή των στελεχών των μεγάλων πανελλαδικών καναλιών, με αποτέλεσμα να μετακομίσει στην Αθήνα και να αναλάβει την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής Star Cafe στο Star.

Η καθιέρωσή της στην ευρεία κοινή γνώμη συνεχίστηκε στην κρατική τηλεόραση με τη δημοφιλή εκπομπή Μέλι - Γάλα στην ΕΡΤ1, ενώ το 2003 πέρασε στη ζώνη υψηλής θεαματικότητας του MEGA αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του reality show Bar. Η επιτυχία του προγράμματος εδραίωσε το ξεχωριστό, άμεσο και συχνά αφοπλιστικό στυλ της. Στη συνέχεια η διαδρομή της επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδας, καθώς για μια διετία παρουσίαζε την ψυχαγωγική εκπομπή Super Bingo στο κρατικό κανάλι της Κύπρου, το ΡΙΚ.

Τα επόμενα χρόνια η Κατερίνα Λάσπα πέρασε και στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής. Μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Nova δημιούργησε και παρουσίασε την εκπομπή συνεντεύξεων RealTalk, στην οποία φιλοξενούσε προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο σε πιο ουσιαστικές εξομολογήσεις.