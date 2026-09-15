Φανερά εξοργισμένος με την ανάρτηση που έκανε η Αφροδίτη Μάνου στα social media για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο Νίκος Στραβελάκης και το έδειξε στον αέρα της εκπομπής που παρουσιάζει.
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«Είδα την ανάρτηση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στο νεκρό» ξέσπασε ο δημοσιογράφος.
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Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενοχλήθηκε καθώς η σπουδαία ερμηνέυτρια έκανε αυτή τη δήλωση μία μόλις μέρα μετά την κηδεία του δημοφιλή τραγουδιστή.
Η Αφροδίτη Μάνου είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως δεν ξέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αναφέρθηκε και στο λαϊκό προσκύνημα.
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«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του – αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», έγραψε χαρακτηριστικά.