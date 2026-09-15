Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο εργασιακό στρες και την κατάθλιψη

Ακολουθεί η Φινλανδία, η Κύπρος και η Πολωνία - Η Δανία στην τελευταία θέση

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Εργασιακό στρες: Γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην ΕΕ σε εργασιακό στρες και κατάθλιψη, με 49% των εργαζομένων να αναφέρουν σχετικά προβλήματα.
  • Η έρευνα OSH Pulse 2025 έδειξε ότι το 57% των Ελλήνων εργαζομένων αντιμετωπίζουν έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας.
  • Το 44% των Ελλήνων δηλώνει έλλειψη ανταμοιβών και το 30% ανεπαρκή επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Μόνο το 28% των Ελλήνων εργαζομένων έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση για τη διαχείριση του άγχους, έναντι 53% στην ΕΕ.
  • Το 70% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι τα ψηφιακά εργαλεία καθορίζουν το ρυθμό εργασίας τους, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

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Η Ελλάδα κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελλάδα κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι (συγκεκριμένα το 49%), δήλωσαν ότι είχαν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή άγχος που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία τους, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανέρχεται στο 29%.

Η έρευνα, γνωστή ως OSH Pulse 2025, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος Flash Eurobarometer, την περίοδο από 31 Μαρτίου έως και 14 Απριλίου 2025. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις σε 25.688 εργαζόμενους σε ολόκληρη την ΕΕ, εκ των οποίων οι 1.002 ήταν από την Ελλάδα.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, έπειτα από τη χώρα μας ακολούθησε η Φινλανδία, με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (45%), ενώ η Κύπρος και η Πολωνία ισοβάθμησαν στην τρίτη θέση με 41%.

Η Ισπανία βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 40%, ενώ στην τελευταία θέση «τερμάτισε» η Δανία με μόλις 19%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό (19%) σε ό,τι αφορά το εργασιακό άγχος και την κατάθλιψη.

Τέλος, η Γερμανία κατέγραψε το ποσοστό του 20%, με τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία να ακολουθούν με εξίσου χαμηλά ποσοστά, της τάξεως του 21%.

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Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο εργασιακό στρες και την κατάθλιψη

Η διαφορά των 30 μονάδων μεταξύ Ελλάδας και Δανίας αποδεικνύει ότι το εργασιακό άγχος στην Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο του υπόλοιπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι λόγοι που το εργασιακό άγχος στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς

Αναλυτικότερα, η έρευνα έδειξε ότι το 57% των Ελλήνων εργαζομένων αντιμετωπίζουν έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, σε σύγκριση με το 44% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 44%, μάλιστα, δήλωσε ότι υπάρχει έλλειψη σε ό,τι αφορά τις ανταμοιβές στην ελληνική εργασία, όπως είναι ο μισθός ή οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης - έναντι του 34% στων εργαζομένων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 30% ανέφερε ανεπαρκή επικοινωνία εντός του εργασιακού περιβάλλοντός του, το 23% δήλωσε ότι δεν έχει αυτονομία όσον αφορά στο ρυθμό εργασίας του, το 20% ανέφερε λεκτική κακοποίηση από πελάτες ή ανωτέρους, ενώ το 11% ανέφερε παρενόχληση ή εκφοβισμό - ποσοστά πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ για τις ίδιες κατηγορίες.

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Η έρευνα έδειξε ότι το 57% των Ελλήνων εργαζομένων αντιμετωπίζουν έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, σε σύγκριση με το 44% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η έρευνα έδειξε ότι το 57% των Ελλήνων εργαζομένων αντιμετωπίζουν έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, σε σύγκριση με το 44% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όλα τα παραπάνω φαίνεται να έχουν και σωματικές επιπτώσεις. Το 44% των Ελλήνων εργαζομένων ανέφερε γενική κόπωση που συνδέεται με την εργασία τους, σε σύγκριση με το 37% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 43% ανέφερε πονοκεφάλους ή πόνους στα μάτια, έναντι μέσου όρου 35% στην ΕΕ.

Το άγχος για καριέρα και η έλλειψη υποστήριξης αυξάνουν την ψυχολογική πίεση των εργαζομένων

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης μια αντίφαση στις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην ψυχική υγεία. Περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι από τον μέσο όρο της ΕΕ δήλωσαν ότι θα ένιωθαν άνετα να συζητήσουν θέματα ψυχικής υγείας με έναν προϊστάμενο, ωστόσο σχεδόν 7 στους 10 δήλωσαν επίσης ότι η αποκάλυψη ενός προβλήματος ψυχικής υγείας θα έβλαπτε την καριέρα τους, σε σύγκριση με λιγότερους από τους μισούς εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υποστήριξη στον χώρο εργασίας φαίνεται περιορισμένη. Μόνο το 28% των Ελλήνων εργαζομένων ανέφερε ότι ο εργοδότης τους παρείχε εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του άγχους, σε σύγκριση με το 53% σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ μόλις το 26% είχε πρόσβαση σε συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, έναντι 40% σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ψηφιακή τεχνολογία επιβαρύνει, επίσης, σημαντικά τους Έλληνες εργαζόμενους. Το 70% ανέφερε ότι τα ψηφιακά εργαλεία καθορίζουν πλέον το ρυθμό της εργασίας τους, σε σύγκριση με το 48% σε ολόκληρη την ΕΕ, ένα από τα μεγαλύτερα χάσματα που διαπιστώθηκαν σε ολόκληρη την έρευνα.

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