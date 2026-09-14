Μαζωνάκης: «Μίλησαν» τα κινητά των γιατρών - Τα alert που αγνοήθηκαν

Νέα στοιχεία από την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ., που περιλαμβάνει δεδομένα από μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κινητά των γιατρών.
  • Το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:37 και κατέγραψε συναγερμούς για φλεβική πίεση στις 15:22 και 15:23.
  • Τα κινητά των γιατρών σταμάτησαν να εμφανίζουν δραστηριότητα μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος, με την γιατρό να 'νεκρώνει' στις 15:32.
  • Δύο φωτογραφίες του Μαζωνάκη ελήφθησαν από την γιατρό πριν την κατάρρευσή του και διαγράφηκαν στις 19:00.
  • Η Αστυνομία ερευνά αν έγιναν κρίσιμες ενέργειες κατά την περίοδο αδράνειας των κινητών τηλεφώνων.

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου έφερε στο «φως» το Star, μέσα από τη δεύτερη έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που παραδόθηκε στη Δικαιοσύνη. 

Μαζωνάκης: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι γιατροί

Η έκθεση περιλαμβάνει ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών. Τα τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται από τις Αρχές και φέρεται να συνέβαλαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του ζευγαριού. 

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το μηχάνημα εμφανίζεται να ξεκινά τη διαδικασία στις 14:37. 

  • 14:37: Το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία και ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης 
  • 15:22: Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί και καταγράφεται το πρώτο alert. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για συναγερμό που αφορά τη φλεβική πίεση, η οποία φέρεται να ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο. 
  • 15:23: Καταγράφεται δεύτερος συναγερμός, μόλις ένα λεπτό αργότερα. 
  • 15:45: Ενώ το μηχάνημα εμφανίζεται να είναι εκτός λειτουργίας, καταγράφεται νέα ενεργοποίησή του για λίγα δευτερόλεπτα. 

Τι έδειξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το τελευταίο στοιχείο βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, η νέα ενεργοποίηση ενδέχεται να έγινε σκόπιμα, προκειμένου να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς το τι συνέβη στο ιατρείο. Το συγκεκριμένο εύρημα αναμένεται να αξιολογηθεί και από τα εργαστήρια. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι «δείχνουν» τα κινητά των γιατρών 

Σημαντικά θεωρούνται και τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων των δύο γιατρών. 

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος, τα κινητά τους τηλέφωνα σταματούν να εμφανίζουν δραστηριότητα για ένα χρονικό διάστημα: 

  • Το κινητό της γιατρού «νεκρώνει» στις 15:32, περίπου 10 λεπτά μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος. 
  • Το κινητό του γιατρού σταματά να εμφανίζει δραστηριότητα στις 15:50. 
  • Και τα δύο κινητά εμφανίζονται να ενεργοποιούνται ξανά περίπου στις 17:00. 
  • Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:11, δηλαδή περίπου 49 λεπτά μετά το πρώτο alert του μηχανήματος. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι έδειξαν τα κινητά των γιατρών

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα κινητά των δύο γιατρών δεν εμφανίζουν δραστηριότητα εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες διερευνούν αν στο διάστημα αυτό έγιναν ενέργειες που σχετίζονται με την υπόθεση. 

Οι δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο κινητό της γιατρού 

Νέα στοιχεία προκύπτουν, σύμφωνα με το Star, και από το κινητό της γιατρού. 

Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μία, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. 

Οι φωτογραφίες φέρονται να έχουν ληφθεί στις: 14:44 και 14:45.  

Στις εικόνες ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά τα μάτια. 

Με βάση τις ώρες που έχουν καταγραφεί στα αρχεία των φωτογραφιών, αυτές φέρεται να τραβήχτηκαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ρεπορτάζ του Star και οι δύο φωτογραφίες διαγράφηκαν από το κινητό της γιατρού στις 19:00, περίπου μία ώρα πριν εκείνη μεταβεί στην Ασφάλεια. 

Τα ευρήματα της έκθεσης, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, αξιολογούνται πλέον από τις δικαστικές Αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

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