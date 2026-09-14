Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η επίθεση ρωσικού drone σε τρένο, στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας.



Σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές, ρωσικό drone χτύπησε χθες τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου που συνδέει το Κίεβο με τη Βαρσοβία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Προσωπικότητες από χώρες της Δύσης, ανάμεσά τους ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία λίγο πριν η Ρωσία χτυπήσει το τρένο, ανακοίνωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία.

To ουκρανικό τρένο που δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone λίγο πριν περάσει τα σύνορα με Πολωνία (φωτογραφία via AP Imeges)

Ρούτε: Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος είναι ο Πούτιν

Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο ίδιος.

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι μια υπολογισμένη κλιμάκωση από τον Πούτιν για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί, να μην επιτρέψουμε να μας προκαλέσουν, αλλά παράλληλα να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν η κατάσταση κλιμακωθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στην πόλη Βόλγκαστ της βορειοανατολικής Γερμανίας. «Αυτό που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει αυτό και γι’ αυτό το λόγο το κάνει» πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδικάζει «απερίφραστα» τα ρωσικά πλήγματα σε τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και καταγγέλλει μια «μάταιη προσπάθεια» της Μόσχας να υπονομεύσει τη στήριξη των συμμάχων του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει» πρόσθεσε ο ίδιος. «Τα χθεσινά πλήγματα... μας θύμισαν με σκληρό τρόπο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μακριά».



