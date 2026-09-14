Σάλος για το χτύπημα της Ρωσίας σε τρένο που πήγαινε στην Πολωνία

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Ρωσική επίθεση με ντρόουν στη σιδηροδρομική γραμμή Κιέβου - Βαρσοβίας (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ρωσικό drone χτύπησε τρένο που συνδέει Κίεβο και Βαρσοβία κοντά στα σύνορα Πολωνίας, χωρίς θύματα.
  • Πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και πρώην διευθυντής CIA ήταν παρόντες σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία πριν την επίθεση.
  • Γενικός γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται απερίσκεπτη και απεγνωσμένη.
  • Γερμανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την επίθεση υπολογισμένη κλιμάκωση για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη.
  • Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδίκασε τα ρωσικά πλήγματα ως μάταιη προσπάθεια υπονόμευσης της στήριξης προς την Ουκρανία.

Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η επίθεση ρωσικού drone σε τρένο, στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας.
  
Σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές, ρωσικό drone χτύπησε χθες τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου που συνδέει το Κίεβο με τη Βαρσοβία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.

Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 115 drones και 28 πυραύλους!

Προσωπικότητες από χώρες της Δύσης, ανάμεσά τους ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία λίγο πριν η Ρωσία χτυπήσει το τρένο, ανακοίνωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία.

To ουκρανικό τρένο που δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone λίγο πριν περάσει τα σύνορα με Πολωνία

To ουκρανικό τρένο που δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone λίγο πριν περάσει τα σύνορα με Πολωνία (φωτογραφία via AP Imeges) 

Ρούτε: Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος είναι ο Πούτιν

Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Πούτιν ανοίγει νέα μέτωπα στην Ευρώπη και ανεβάζει την ένταση

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο ίδιος.

Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι μια υπολογισμένη κλιμάκωση από τον Πούτιν για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί, να μην επιτρέψουμε να μας προκαλέσουν, αλλά παράλληλα να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν η κατάσταση κλιμακωθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στην πόλη Βόλγκαστ της βορειοανατολικής Γερμανίας. «Αυτό που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει αυτό και γι’ αυτό το λόγο το κάνει» πρόσθεσε. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδικάζει «απερίφραστα» τα ρωσικά πλήγματα σε τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και καταγγέλλει μια «μάταιη προσπάθεια» της Μόσχας να υπονομεύσει τη στήριξη των συμμάχων του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει» πρόσθεσε ο ίδιος. «Τα χθεσινά πλήγματα... μας θύμισαν με σκληρό τρόπο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μακριά».


 

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