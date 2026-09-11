Οι Χούθι περικύκλωσαν το πιο στρατηγικό στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Αλλά ο Τραμπ δεν ενέκρινε αίτημα Σ. Αραβίας για χτύπημα στην Υεμένη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 17:50 Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
11.09.26 , 17:40 Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)
11.09.26 , 17:26 Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
11.09.26 , 17:23 Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη
11.09.26 , 17:17 Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη και η peak στιγμή των Goin' Through
11.09.26 , 16:53 Οι Χούθι περικύκλωσαν το πιο στρατηγικό στενό της Ερυθράς Θάλασσας
11.09.26 , 16:43 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: Τι αναφέρει για πλασμαφαίρεση & stem cells
11.09.26 , 16:10 Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
11.09.26 , 16:03 Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Παρθένι Ευβοίας
11.09.26 , 16:00 Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;
11.09.26 , 15:47 Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
11.09.26 , 15:39 Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
11.09.26 , 15:37 Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
11.09.26 , 15:32 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μαρκόπουλο
11.09.26 , 15:15 Πανελλαδικές 2027: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Χούθι περικύκλωσαν το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα.
  • Κατέλαβαν την πόλη Μούχα και τα νησιά Χανίς, εντείνοντας τις μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης.
  • Εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή είναι ασφαλής, με επιθέσεις μόνο κατά σαουδαραβικών στόχων.
  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πιθανό πλήγμα σε σαουδαραβικό πετρελαιαγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Τραμπ απέρριψε αίτημα του Σαουδάραβα διαδόχου για αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι.

Mετά τα Στενά του Ορμούζ, άλλο ένα θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας απειλείται, αυτή τη φορά από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα

Όπως μετέδωσε ο Κωστής Βέιμος, ο Χούθι, αφού κατέλαβαν την πόλη Μούχα, έφτασαν και στα νησιά Χανίς της Ερυθράς Θαλασσας, μια δραματική εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα. 

Χούθι: Η επίθεση με drone έθεσε σε συναγερμό τη Σαουδική Αραβία

Οι μάχες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων  της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 

Οι Χούθι πλησιάζουν το στρατηγικής σημασίας στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Οι Χούθι πλησιάζουν το στρατηγικής σημασίας στενό της Ερυθράς Θάλασσας  

Εκπρόσωπος των Χούθι διαβεβαίωσε πάντως ότι η ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι «ασφαλή» και οι επιθέσεις τους περιορίζονται σε σαουδαραβικους στόχους.

Επιχείρηση Ασπίδες: Η Ελλάδα αναλαμβάνει και την εν πλω διοίκηση

Χτύπημα των Χούθι εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιαγωγού 

Δορυφορικές εικόνες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες δείχνουν πιθανό πλήγμα των Χούθι σε μία από τις κρισιμότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για έναν αγωγό που έχει δυνατότητα μεταφοράς 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, επιτρέποντας στο σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

AXIOS:»Όχι» του Tραμπ σε βοήθεια στους Σαουδάραβες

Σύμφωνα όμως με το AXIOS  o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε διπλό αίτημα του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη. 

Δεν συμφώνησε ο Τραμπ με το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για πλήγμα των ΗΠΑ στους Χούθι
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
 |
ΧΟΥΘΙ
 |
ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανικός Σε πτήση: Φωτιά Μέσα Σε αεροπλάνο Από Power Bank
Κοσμος
Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank
Ελβετία: Τροχαίο Με Λεωφορείο - Αναφορές Για Νεκρούς
Κοσμος
Ελβετία: Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
πόλεμος Ρωσία Ουκρανία
Κοσμος
Σφοδρή επίθεση Ουκρανίας στη Ρωσία με 596 drones!
AI
Κοσμος
AI: Εργαζόμενοι της Anthropic φοβούνται αφανισμό της ανθρωπότητας
Η Νορβηγία Αποχαιρέτησε Τον Βασιλιά Χάραλντ
Κοσμος
Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ
Στενά Ορμούζ πύραυλος
Κοσμος
Στενά Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν
Γαλλία: Μωρό Πνίγηκε Σε Κουβά Με Νερό Και Χλωρίνη
Κοσμος
Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη
Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι Συνέβη Πίσω Από Τις Κλειστές Πόρτες;
Κοσμος
Λίντσεϊ Κλάνσι: «Ήμασταν έτοιμοι να την αθωώσουμε»
Ασπίδα Του Αχιλλέα
Κοσμος
Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της Ασπίδας του Αχιλλέα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top