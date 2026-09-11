Mετά τα Στενά του Ορμούζ, άλλο ένα θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας απειλείται, αυτή τη φορά από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως μετέδωσε ο Κωστής Βέιμος, ο Χούθι, αφού κατέλαβαν την πόλη Μούχα, έφτασαν και στα νησιά Χανίς της Ερυθράς Θαλασσας, μια δραματική εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Οι μάχες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Οι Χούθι πλησιάζουν το στρατηγικής σημασίας στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Εκπρόσωπος των Χούθι διαβεβαίωσε πάντως ότι η ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι «ασφαλή» και οι επιθέσεις τους περιορίζονται σε σαουδαραβικους στόχους.

Χτύπημα των Χούθι εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιαγωγού

Δορυφορικές εικόνες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες δείχνουν πιθανό πλήγμα των Χούθι σε μία από τις κρισιμότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Πρόκειται για έναν αγωγό που έχει δυνατότητα μεταφοράς 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, επιτρέποντας στο σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

AXIOS:»Όχι» του Tραμπ σε βοήθεια στους Σαουδάραβες

Σύμφωνα όμως με το AXIOS o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε διπλό αίτημα του Σαουδάραβα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη.



