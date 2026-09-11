Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit

Λίγο πριν επιστρέψει στον ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 18:16 Πόσο κοστίζει η νέα σχολική χρονιά: Αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες
11.09.26 , 18:03 Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
11.09.26 , 17:50 Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
11.09.26 , 17:40 Οι ΗΠΑ θρηνούν τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους στις 11/9/01 (photostory)
11.09.26 , 17:26 Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
11.09.26 , 17:23 Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη
11.09.26 , 17:17 Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη και η peak στιγμή των Goin' Through
11.09.26 , 16:53 Οι Χούθι περικύκλωσαν το πιο στρατηγικό στενό της Ερυθράς Θάλασσας
11.09.26 , 16:43 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: Τι αναφέρει για πλασμαφαίρεση & stem cells
11.09.26 , 16:10 Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
11.09.26 , 16:03 Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Παρθένι Ευβοίας
11.09.26 , 16:00 Είναι υγιές να μοιράζεσαι την τοποθεσία στο κινητό με τον σύντροφο σου;
11.09.26 , 15:47 Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
11.09.26 , 15:39 Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit
11.09.26 , 15:37 Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γίνει μαμά;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά προετοιμάζεται για την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 με νέα τηλεοπτική εκπομπή.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπο από την προπόνηση Pilates, δείχνοντας τη σημασία της άσκησης στην καθημερινότητά της.
  • Φοράει ροζ αθλητικό outfit και γυμνάζεται με τον γυμναστή της, Michael.
  • Η άσκηση της προσφέρει ευεξία και αποφόρτιση πριν από την απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.
  • Η νέα σεζόν αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς σηματοδοτεί νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως έχει βάλει στην καθημερινότητά της και την άσκηση.

Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της

Η παρουσιάστρια, η οποία ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ώρα του Pilates, δείχνοντας πως ακόμη και μέσα στην έντονη προετοιμασία για την τηλεοπτική της επιστροφή βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της.

Φορώντας ένα ροζ αθλητικό outfit και κρατώντας μια μπάλα Pilates, η Φαίη Σκορδά πόζαρε στον καθρέφτη του studio, ενώ στο στιγμιότυπο φαίνεται και ο γυμναστής της, Michael.

Φαίη Σκορδά: Η αλλαγή στο Instagram της μετά τη μεταγραφή στον ΑΝΤ1

Φαίη Σκορδά: Κορμάρα με ροζ outfit

Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 να βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις προετοιμασίες για τη νέα της εκπομπή, η ίδια φαίνεται πως επιλέγει να διατηρεί και μια ισορροπημένη καθημερινότητα, δίνοντας χώρο στην άσκηση και την ευεξία.

Το Pilates αποτελεί για τη Φαίη Σκορδά έναν τρόπο να γυμνάζεται αλλά και να αποφορτίζεται, λίγο πριν μπει και πάλι στους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης.

Η νέα σεζόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσιάστρια, καθώς επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το τηλεοπτικό της comeback να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΠΙΛΑΤΕΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άννα Πρέλεβιτς: To Yγιεινό Κέικ Που Έφτιαξε
Celebrities & Gossip Νεα
Πρέλεβιτς: Έφτιαξε το αγαπημένο της και πολύ υγιενό cake
Σοφία Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Πέμπτη Δημοτικού για τον Νέστορα – Η περήφανη μαμά Σοφία Καρβέλα
Γιωργος Μαζωνάκης - Μανώλης Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Με λυγμούς ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»
Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη και η peak στιγμή των Goin' Through
Κόνι Μεταξά
Celebrities & Gossip Νεα
Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
Τζο Κουτσοκώστα
Celebrities & Gossip Νεα
Ποια γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζεται να γίνει μαμά;
Ηλίας Βρεττός
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Βρεττός: Η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή
Μαρία Κορινθίου
Celebrities & Gossip Νεα
Κορινθίου: Η ανάμνηση από την 11η Σεπτεμβρίου - «Το έζησα το πανδαιμόνιο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top