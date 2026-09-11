Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον ΑΝΤ1, η Φαίη Σκορδά φαίνεται πως έχει βάλει στην καθημερινότητά της και την άσκηση.

Η παρουσιάστρια, η οποία ετοιμάζεται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την ώρα του Pilates, δείχνοντας πως ακόμη και μέσα στην έντονη προετοιμασία για την τηλεοπτική της επιστροφή βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της.

Φορώντας ένα ροζ αθλητικό outfit και κρατώντας μια μπάλα Pilates, η Φαίη Σκορδά πόζαρε στον καθρέφτη του studio, ενώ στο στιγμιότυπο φαίνεται και ο γυμναστής της, Michael.

Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 να βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις προετοιμασίες για τη νέα της εκπομπή, η ίδια φαίνεται πως επιλέγει να διατηρεί και μια ισορροπημένη καθημερινότητα, δίνοντας χώρο στην άσκηση και την ευεξία.

Το Pilates αποτελεί για τη Φαίη Σκορδά έναν τρόπο να γυμνάζεται αλλά και να αποφορτίζεται, λίγο πριν μπει και πάλι στους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης.

Η νέα σεζόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσιάστρια, καθώς επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με το τηλεοπτικό της comeback να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.